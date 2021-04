Valencia, 9 de abril de 2021.- Los productores y dj’s, son uno de los sectores más afectados por esta pandemia. “No podemos actuar en ningún sitio, llevamos sin poder trabajar prácticamente un año, y sin vista de poder volver a trabajar hasta a saber cuándo”, comenta el portavoz de PRODJ CV, Juan Manuel Surian (Dj Suri). Si a esto, sumamos el estigma que han tenido que soportar siempre, no lo tienen nada fácil.

Pero hay que remarcar, que son cultura y arte, son artistas, músicos, toquen en un teatro, en el metro o en una discoteca.

Desde FOTUR y España de Noche (antes FASYDE), se luchó en este sentido y se consiguió que se les rebajara el IVA al 10%. Es decir, repetimos, son cultura y como tal tributan. Y como tal se nos tiene que tratar en todas las instituciones.

La prestigiosa escuela de música Berklee College of Music, con sede en Valencia, tiene un Máster de la música, en Producción musical, tecnología e innovación para dj’s. En España, falta todavía mucha cultura musical. Una disciplina que es reconocida a nivel mundial, en nuestra Comunitat, todavía parece ser de segunda.

Desde FOTUR-PRODJ CV, se solicitó el pasado mes de marzo una reunión con el Conseller de Cultura i Esports, D. Vicent Marzà, y recientemente nos han notificado que delegan la reunión en D. José María Ángel Batalla, Secretario Autonómico de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, negándose el Conseller de Cultura a recibir a unos profesionales que llevan mucho tiempo sin poder trabajar, sin tenderles la mano para buscar soluciones, profesionales que son artistas y cultura. Así parece demostrar su rechazo a este sector del mundo de la cultura de la música.

Asimismo, la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Dña. Ana Barceló, también sigue sin pronunciarse, tras haberle hecho una consulta para dejar claro si los dj’s pueden actuar hoy por hoy. No entendemos el por qué de esta decisión, puesto que no hay ninguna justificación por la que estos profesionales no puedan realizar su actividad.

Esperamos que ambos Consellers recapaciten sobre este sinsentido y dejen que productores y dj’s puedan seguir desempeñando su labor.