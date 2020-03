Macron anuncia que la Unión Europea cerrará sus fronteras exteriores a partir del martes a mediodía

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado este lunes que la Unión Europea cerrará sus fronteras exteriores para frenar los contagios de coronavirus a partir del mediodía del martes, tal y como ha recomendado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La medida deberá ser aprobada el martes por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se reunirán por videoconferencia, si bien ya ha recabado un “fuerte apoyo” en los contactos previos que ha mantenido Bruselas con los Ejecutivos nacionales este fin de semana.

La propuesta de Von der Leyen recoge excepciones para ciudadanos de la UE, científicos o trabajadores fronterizos, entre otros, y no limita la entrada para el transporte de bienes, puesto que “el flujo de bienes a la UE debe continuar para asegurar el suministro”.

“Nuestro sistema sanitario está bajo enorme presión”, dice Von der Leyen en un vídeo publicado en su Twitter. “ Cuanto menos se viaje, más podremos controlar el virus “, ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, que ha propuesto estas medidas a los líderes de los Veintisiete. Pide también al Reino Unido que se adhiera, a pesar de que no forma parte del club desde enero.

Esto implica la restricción temporal de “viajes no esenciales a la UE” durante 30 días y prorizar los transportes esenciales (medicamentos, alimentos y servicios de emergencias).

La presidenta de la Comisión Europea lo ha resumido en rueda de prensa: se busca “reducir los movimientos que no son esenciales y al mismo tiempo garantizar los suministros”.

Restricción temporal de “viajes no esenciales a la UE”

España y Alemania limitan sus fronteras

La propuesta llega en un contexto en el que los países miembros están cerrando sus propios territorios. Minutos después del anuncio de la comisión, el Gobierno de España ha acordado restablecer los controles en las fronteras terrestres y, desde esta medianoche, únicamente se permitirá el acceso a los ciudadanos españoles, residentes en España, trabajadores transfronterizos, a quienes acrediten causas de fuerza mayor o situación de necesidad y al transporte de mercancías.

También Alemania ha impuesto controles fronterizos con Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo y Dinamarca .Los viajeros que no tengan una razón válida para cruzar la frontera no recibirán autorización para entrar en territorio alemán. Estas medidas no afectarán al transporte de mercancías y a los trabajadores que tienen que cruzar la frontera.

Precisamente la limitación de mercancías es uno de los temores de Bruselas, que esta mañana presentaba unas directrices para garantizar que los controles que algunos países están imponiendo en sus fronteras no impiden la circulación de bienes esenciales, como medicamentos o alimentos, en un momento de extrema necesidad por la propagación del coronavirus.

La Comisión Europea (CE) tiene constancia de que hay “kilómetros y kilómetros de congestiones en algunos cruces entre países porque los camiones no pueden atravesar una frontera o por el efecto dominó” que se produce en otros puntos, dijo el portavoz comunitario Eric Mamer.