Durante los últimos meses la actividad económica ha estado marcada por la pandemia de la COVID-19. Debido a los contratiempos ocasionados por la expansión global del coronavirus muchas empresas han apostado por la digitalización de sus organizaciones. Sin duda este hecho ha supuesto un antes y un después para miles de negocios, que han dado un giro vertiginoso en su organización, concepción y forma de trabajar apostando por los servicios y comunicación online.

A continuación, compartimos contigo las últimas píldoras informativas elaboradas por el Grupo QDQ acerca de cómo conseguir unas redes sociales corporativas exitosas, algo fundamental hoy en día para todo tipo negocios. Las pymes deben aprovechar la oportunidad que les brindan si no quieren quedarse atrás en el proceso de digitalización. Te hacemos llegar estas recomendacionespor si te resultaran interesantes para compartirlas con tus lectores.

Estos tres consejos y sugerencias forman parte del Manual de Buenas Prácticas que la compañía ha elaborado con el objetivo de ayudar a las pymes a resolver todas sus necesidades, dudas y consultas asociadas a sus necesidades de transformación digital.

Elegir la red social adecuada para cada tipo de negocio: Hoy en día, la presencia en las RRSS de cualquier pyme es imprescindible para el éxito de su negocio. Pero esto no significa que deban estar en todas ellas, sino que una buena estrategia de Social Media pasa por elegir en cuál de ellas estar presente.

Facebook. Es la red social empresarial por excelencia. Ayuda a las empresas a desarrollar su marca y cuenta con dos mil millones de usuarios a nivel global. Es recomendable crear una fanpage de la empresa y es la RRSS perfecta para la atención al cliente. Además, su herramienta de anuncios (Facebook Ads), permite segmentar muy bien y geolocalizar a potenciales clientes de negocios locales a través de campañas visuales y atractivas, así como realizar campañas de retargeting. Hay que tener en cuenta que se dirige a un público más adulto (+35 años), por lo que no es la opción más recomendable para un negocio con target joven.

Instagram. Red social audiovisual de moda, dedicada a las fotografías y los vídeos. Es ideal para conseguir que el público objetivo se enamore de tu negocio, para generar “engagement”. Además, ofrece una gran variedad de formatos: stories, reels, posts, IGTV… Sin embargo, por su tan marcado carácter audiovisual no es la más adecuada para todo tipo de negocios. Por ejemplo, es idónea para todo lo relacionado con la salud, la belleza, la estética, la moda, la alimentación, los viajes o el bienestar, como restaurantes, peluquerías, gimnasios, servicios de fisioterapia, tiendas de ropa, etc. Pero quizás no sea la RRSS más adecuada para negocios B2B u otro tipo de negocios como ferreterías, carnicerías, pescaderías, etc.

Twitter. Es la red social de la inmediatez, por lo que también es idónea para ofrecer un servicio de atención al cliente. Es apta para casi todos los tipos de negocios.

TikTok: Si el target de la empresa es adolescente (16-24 años) esta es la red social en la que debe estar. Es la RRSS basada en vídeos cortos (un minuto de duración como máximo) y quizás una de las más complicadas en cuanto a perfiles corporativos se refiere. No es apropiada si el target de la empresa es un público adulto.

Para pymes que ya cuentan con una red social, ¿Qué pueden hacer para destacar? Existen varios aspectos que las pymes deben considerar a la hora de sacar el máximo partido posible de las RRSS. Para comenzar y tal y como se ha comentado anteriormente, es fundamental adaptar la estrategia a la idiosincrasia de cada una de las RRSS.

Facebook. Es primordial tener actualizada la dirección, el horario de apertura y el link a la web, así como fotos sobre el negocio. Es una red social idónea para la atención al cliente, por lo que es primordial que el tiempo de respuesta ante dudas o consultas sea corto. Es buena idea compartir promociones, eventos, horarios especiales de apertura o de cierre, etc. Una recomendación útil es seguir a empresas del sector para conocer qué ofrecen y tomar inspiración. También funciona recordar a nuestros clientes que nos pueden seguir en las RRSS para aumentar la audiencia. Y por último, medir siempre todas las acciones. Para ello, la herramienta Facebook Business Manager es fundamental, permite medir la audiencia y sincronizar las acciones de Facebook, Instagram y Whatsapp, de una forma intuitiva y simple.

Instagram. En la red social audiovisual por excelencia, la clave es la interacción con el público objetivo. Por lo que una buena estrategia para una pyme pasa por crear contenido de calidad y de interés para potenciales clientes. Para ello existen diferentes herramientas, como realizar encuestas en stories, hacer preguntas sobre preferencias de clientes o incluso realizar sorteos de descuentos o regalos. Otro aspecto fundamental es la actualización del contenido, no hacerlo puede acarrear una pérdida importante de seguidores. Las stories deben actualizarse a diario, mientras que los posts requieren un mínimo de uno por semana. Como en Facebook, es importante contar con toda la información de la empresa actualizada y medir la efectividad de cada una de las acciones.

Twitter. Es una red social que requiere de un gran conocimiento de la actualidad informativa, instantaneidad e ironía. Para triunfar en esta red social es necesario vincular la actualidad al negocio y utilizar el sentido del humor. Además, es de especial relevanciareducir al máximo los tiempos de respuesta ante dudas/preguntas o incluso quejas de los clientes.

TikTok. Resulta imprescindible utilizarla creatividad y el sentido del humor a la hora de crear vídeos en esta red social. Puede ser muy útil en el sector de la hostelería, la decoración o el entretenimiento.

Social Ads, ¿Cómo pueden las pymes aprovechar las campañas publicitarias en las RRSS?

Antes de realizar una campaña es primordial contar con una planificación y una estrategia para las mismas. En términos generales, las RRSS son el medio perfecto para las campañas publicitarias de las pymes, debido al bajo coste en relación a los resultados, por lo que están al alcance de casi todos los bolsillos. Entre ellas, Facebook e Instagram son las que mejor funcionan. A la hora de decantarse por una u otra, lo primero que hay que preguntarse es: ¿dónde se encuentran los clientes potenciales? Si el negocio se dirige a un público más adulto (+35 años), la red social adecuada sería Facebook, mientras que si se trata de un público más joven, sería Instagram. Por otra parte, los contenidos susceptibles de promoción son: sorteos, una publicación destacada en el fee, el anuncio de un nuevo servicio, etc. En cuanto al tipo de campañas, es recomendable priorizar las de interacción vs tráfico, ya que estas últimas nos permitirán aumentar de forma exponencial las visitas a la web pero mediante un tráfico que no es de calidad. Es decir, aumenta visitas pero de personas que no están interesadas en nuestros productos, por lo que no generará tantas conversiones como las campañas de interacción, que si están dirigidas a personas con intereses similares a nuestro negocio.

Otra de las opciones que funciona muy bien para los negocios locales, es la de segmentar geográficamente, destinando las campañas a personas ubicadas cerca de donde se encuentra la empresa físicamente (se puede incluso seleccionar el ratio de cercanía).

