Efrén Reyero ha sido expulsado de ‘La casa fuerte’, junto a su pareja de concurso Rebeca Pous, y se ha encontrado con Marta López en directo en el plató. Un tirante cruce de acusaciones ha terminado con la colaboradora sufriendo un ataque de ansiedad y él a la defensiva.

El recibimiento fue frío, y no solo por la consabida distancia social que exigen las medidas anticovid. Marta le ha dicho a la cara a Efrén lo que siente tras enterarse por televisión de su ruptura: “No pasa nada porque no me dijeras nada, lo pasé fatal, no me lo esperaba. Sabiendo que trabajo en la tele entendería que me hubieses dicho algo, ya que a mucha gente se lo has dicho y esa gente ha dicho de todo. Me han hecho muchísimo daño con la información que tú has dado por detrás a la gente, me ha reventado”.

Marta, a Efrén: “Lo que me ha llegado es muy gordo, pero aun así no te guardo ningún rencor y si no hay grabaciones te lo agradezco”

El rostro del extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ era un poema y tan solo atinaba a responderle que aún no ha visto ningún vídeo para ponerse al día de la polémica que acababa de encontrarse y que él mismo inició cuando entró en el concurso. Sin embargo, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ le ha dejado claro a su ex lo que más le ha dolido de toda esta dolorosa separación: “Lo que más me preocupa de todo lo que se ha dicho es que tú me has grabado y le has dicho a una persona de mucha confianza, ‘la tengo grabada para cogerla por los cataplines para venderlo luego en la tele’. Imagínate el daño…”.

Unas supuestas grabaciones ejecutadas por Efrén donde habría pasado conversaciones privadas e intimidades de Marta a personas de su entorno a espaldas de ella. “¿Tú has escuchado las grabaciones? Si alguna vez las escuchas entonces échamelo en cara. Solo te puedo decir que no hay nada que pueda salir de mi móvil malo hacia ti”, se ha intentado defender él. “Yo no he podido llorar más, me he secado. Te he querido con locura. Todo el mundo ha dicho que has estado conmigo por interés y yo me he matado con todo el mundo diciendo que es mentira, porque lo que yo he tenido contigo ha sido amor de verdad”, ha replicado ella reculando.© Proporcionado por El Confidencial Marta López, en ‘La casa fuerte’. (Mediaset España)Marta López, en ‘La casa fuerte’. (Mediaset España)

Pero lo que en un principio era un reproche empoderado de Marta ante los presuntos audios que el chico habría ido pasando a sus amigos, se convertía de repente en todo lo contrario: “Lo que me ha llegado es muy gordo, pero aun así no te guardo ningún rencor y si no hay grabaciones te lo agradezco”. “Ahora mismo me pilla todo fuera de juego”, reaccionaba él achacándolo todo a una guerra entre sus representantes.