Marta López vuelve a convertirse en noticia en este año tan turbulento para ella. La colaboradora había comenzado una relación con Efrén Reyero, con el que tenía una bonita amistad desde hace muchos años pero con el que ahora había surgido la chispa del amor. Sin embargo, ha sido más breve de lo esperado y era el exfutbolista el que confirmaba la noticia antes de entrar en ‘La casa fuerte’.

Efrén Reyero comentaba que llevaba dos semanas sin estar con Marta López y lo hacía muy sereno, sin ningún tipo de preocupación aparente. Lo que sí confirmó es que la que fuera su novia no sabía que entraba al reality. Pues bien, la colaboradora aparecía en ‘Ya es mediodía’ para dar la cara ante la situación que se ha encontrado totalmente inesperada: “Él y yo tuvimos una conversación hace poco menos de dos semanas o así”, comenzaba diciendo.

Marta López, muy triste por la ruptura | Foto: telecinco.es© Proporcionado por Bekia Marta López, muy triste por la ruptura | Foto: telecinco.es

El rostro de Marta López estaba desencajado y se veía que no se encontraba bien ante la ruptura: “Yo pensé que eso se podía solucionar y lo siguiente que me encuentro después de haber hablado esta semana pasada con él es esto. Entonces mira, a mí me ha reventado verlo, no estaba preparada, pero le respeto, cada uno tiene su vida, puede hacer lo que quiera, yo el tiempo que he estado con él he sido feliz y es con lo único que me voy a quedar. Yo a Efrén le tengo mucho cariño desde hace muchos años y sobre todo lo que le tengo es respeto, pero respeto a una amistad de 12 años”.

Apoyada por sus compañeros

Alba Carrillo, que se encontraba en el plató en esos momentos, se ha mostrado indignada con la actitud de Efrén Reyero y ha apoyado a su compañera con uñas y dientes: “El respeto que no te ha tenido él a ti, perdóname. El respeto tiene que ser bidireccional. No te está teniendo respeto ni como pareja ni como amiga. Que no se dude nunca que tú has tenido sentimientos hacia él y que los tienes. Si alguien ha querido aprovecharse ha sido él de ti”.

Marta López, por su parte, respondía apenada: “Yo no quiero creer eso, quiero creer que a mí sí me ha querido. Él está en el reality, lo que me ha dejado aquí fuera pues bueno, no pasa nada. Deseo que sea feliz, que vaya bien, ha cumplido su sueño. Creo que es un chico que ha estado en la tele antes de estar conmigo”. En cuanto al supuesto affaire con Isa Pantoja decía: “Él a mí me dijo que no. Me dijo que una noche Isa había estado detrás de él, que estaba con Asraf, pero las imágenes de ayer dio a entender que sí. Yo no me voy a meter con Efrén. Lo que he vivido con él ha sido bonito y esto se acaba aquí”, concluía con lágrimas en los ojos ante las palabras de cariño de sus compañeros de ‘Ya es mediodía’.