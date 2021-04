t22/04/2021

– Labora ha publicado en su página web el listado de ayuntamientos que contratarán a las personas desempleadas

– El organismo pondrá en marcha un nuevo programa de ayudas para la contratación de mujeres desempleadas





Labora ha publicado en su página web el listado de ayuntamientos que contratarán a personas desempleadas para trabajar en la prevención de incendios en los montes de la Comunitat Valenciana, dentro del denominado programa Emerge.



En total, alrededor de 1.300 las personas serán contratadas en los 269 municipios que han recibido esta subvención de Labora, que tiene por objetivo apoyar la inserción laboral a la vez que realizar actuaciones que mitiguen o reduzcan un riesgo contemplado en un plan o procedimiento de Emergencias y de manera especial la reducción de los riesgos poblacionales derivados de los incendios forestales, mediante acciones que favorezcan la intervención de los medios de extinción.



El proyecto Emerge de Labora ha sido elaborado conjuntamente por la Conselleria de Economía y la Agencia Valenciana de Emergencias. Se trata de una acción transversal y de trabajo conjunto entre los distintos departamentos de la Generalitat como con los ayuntamientos valencianos, que supondrá una inversión de 15 millones por parte de Labora.



Labora financiará los costes laborales de las contrataciones de los ayuntamientos. Los contratos que se formalicen deberán tener una duración de al menos seis meses a jornada completa y no podrán servir para cubrir vacantes de los puestos de trabajo de la entidad.



Para poder acceder a estas contrataciones las personas desempleadas deberán de estar inscritas en Labora y tener actualizada su demanda. A través de la app de Labora o de PuntLabora se puede consultar tanto los datos de contacto como las ocupaciones.?

Los ayuntamientos ofrecerán puestos de trabajo de capataz, o peones con las siguientes ocupaciones: peones forestales; podadores y/o motoserristas forestales, trabajadores del alcornoque, trabajadores forestales en general peones agrícolas en general y trabajadores agrícolas.



De conformidad con el Informe-Propuesta de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, el ámbito geográfico de la convocatoria se ha determinado mediante la combinación de los siguientes factores: el riesgo de despoblamiento y el riesgo de incendio forestal y prioridad operativa en la extinción de incendios.



La estrategia de Emerge responde a tres de los grandes retos que enfrenta actualmente la Comunitat Valenciana: la necesidad de mantener adecuadamente el patrimonio natural para evitar los incendios forestales; el creciente riesgo de despoblamiento; y la necesidad de generar puestos de trabajo para garantizar la inclusión social, especialmente en el interior.



Estas ayudas forman parte del plan Avalem Experiencia, un programa que busca dar respuesta a la situación de Emergencia social que supone la elevada tasa de desempleo en las personas de más de 30 años, especialmente los que llevan más de 12 meses en paro. Así, cabe recordar que esta misma semana se ha publicado la ayuda para que las entidades locales puedan contratar a más de 1.000 personas desempleadas a partir de 30 años.



Selección de las personas



El proceso de selección será el siguiente:



1. El Ayuntamiento, en colaboración con el Espai Labora, establecerá las ocupaciones solicitadas.

2. Recibida la oferta de empleo, el Espai Labora efectuará una preselección de personas candidatas en la que se dará preferencia a los colectivos:

a) Personas mayores de 30 años no perceptoras de prestaciones, subsidios o rentas vinculadas a procesos de inserción laboral.

b) Personas menores de 30 años no perceptoras de prestaciones, subsidios o rentas vinculadas a procesos de inserción laboral.

c) Personas mayores de 18 años perceptoras de prestaciones, subsidios o rentas vinculadas a procesos de inserción laboral.

El Espai Labora realizará la preselección y se le enviará a la entidad que vaya a realizar la contratación para que contacte con los preseleccionados y les informe-del proceso de selección y de la documentación que se debe aportar.