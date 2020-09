Este proyecto, de promoción de la solidaridad, está valorado en 148.680 euros, y está financiado al 100% por la Comisión Europea dentro del programa “Europe for Citizens”

El proyecto “KeyToEU” (Key to solving social problems and supporting the evolution of Europe in future) tiene como objetivo la comprensión de la solidaridad y el papel de la generación más joven en este contexto.

En palabras de la Concejala de Proyectos Europeos, Raquel Gómez, “el proyecto consiste en una cooperación entre municipios europeos, cuyos participantes se formarán en los mecanismos de solidaridad europea, teniendo como objetivo a largo plazo el establecimiento de materiales específicos que ayuden a gestionar este tema en un público más amplio”.

Las actividades están dirigidas, por un lado a jóvenes de 14 a 30 años y, por otro a adultos, activistas, grupos de interés e instituciones públicas.

Los municipios cuyos ayuntamientos o asociaciones participan junto a Massamagrell como representante de España, son: Alsbach-Haehniein (Alemania) que lidera el proyecto, Sulmona (Italia), Lubaczów (Polonia), Atalanti (Grecia), Kozloduy (Bulgaria), Diosd (Hungría), Praga (República Checa) y Elbasan (Albania).

Las actividades del proyecto organizadas para finales de este 2020, darán inicio finalmente en 2021, debido a la situación pandémica actual, y una de ellas será en Massamagrell.

En palabras del alcalde de Massamagrell, Paco Gómez: “Es un honor para Massamagrell participar junto a tantas otras ciudades europeas en un proyecto ambicioso como es KeyToEU, en el que trabajaremos por fomentar los valores de la solidaridad europea, referentes en todo el mundo.”