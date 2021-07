El presidente de la Diputación de Alicante demanda con urgencia medidas paliativas y de resarcimiento dirigidas al sector

Mazón pide a Puig ayudas al turismo y un calendario de vacunación para los jóvenes tras las nuevas restricciones

* El responsable alicantino lamenta el despido de 3.000 sanitarios y critica que el esfuerzo realizado meses atrás no ha servido para salvar la época estival

25-07-21.- El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha acusado a la Generalitat Valenciana de “consumar la muerte del verano” con las últimas medidas adoptadas, y que entran en vigor mañana lunes, unas restricciones que el responsable provincial considera “desproporcionadas”.

“Mañana se consuma la desproporción de la Generalitat Valenciana, la que hemos venido denunciando y criticando por injustificada, por volver a señalar a los jóvenes, por volver a señalar al ocio, a la hostelería y a la restauración, por un cierre generalizado de la mayoría de los municipios, de golpe y en una medida que incluso podría estar bordeando la ley”, ha lamentado Mazón.

El responsable provincial ha recordado que se han despedido a 3.000 sanitarios y “que se nos ha dicho que el esfuerzo de estos meses atrás iba a salvar el verano, pero lo que se ha consumado es exactamente lo contrario, la muerte del verano antes de empezar”.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha exigido, porque considera que no hay otra alternativa, “un calendario de vacunación para los jóvenes desde ya, como lo están haciendo la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, así como medidas paliativas y de resarcimiento para un sector tan extraordinariamente importante para nosotros, como es el hotelero, el hostelero y el del ocio nocturno”.

Carlos Mazón ha reclamado, finalmente, a la Generalitat que adopte estas propuestas de manera urgente puesto que, según ha sentenciado, “ya no hay más escusas para echarle la culpa a los demás. Esto es lo que tiene que hacer la Generalitat Valenciana con carácter inminente”.