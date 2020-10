MADRID, 21 Oct. (EDIZIONES) –

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado esta mañana en el pleno del Congreso de los Diputados que su partido votará no a la moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez presentada por Vox

“Para este viaje no hacían falta tantas alforjas”, ha denunciado Casado, en un duro discurso contra el líder de Vox por querer “engañar” a los ciudadanos con esta iniciativa y llevar res meses “atacando” al PP “para nada”. “Mucho ruido y pocas nueces”, ha apostillado.

En este directo puedes seguir todas las noticias, imágenes y vídeos que deje la jornada electoral.12:22

Iglesias dice que la moción de Vox es en realidad contra Casado porque “se libra una batalla en la derecha y por su liderazgo”

Iglesias dice que la moción de Vox es en realidad contra Casado porque “se libra una batalla en la derecha y por su liderazgo” y aplaude el “discurso político brillante y canovista” del líder del PP, pero le advierte de que “llega tarde” https://twitter.com/europapress/status/1319213773119422464?s=2012:20

Iglesias a Casado:”Como republicano no debería decirle esto, pero como Vicepresidente del Gobierno sí: respete la monarquía constitucional.

Iglesias a Casado:”Como republicano no debería decirle esto, pero como Vicepresidente del Gobierno sí: respete la monarquía constitucional.Cada vez que asumen que la monarquía es solo un referente de la derecha, construye un bloque monárquico minoritario”12:19

Iglesias llama “machista” a Abascal por decir que las mujeres de Unidas Podemos “son floreros en manos de un hombre”

Iglesias llama “machista” a Abascal por decir que las mujeres de Unidas Podemos “son floreros en manos de un hombre” y dice que “hay más dignidad y más patriotismo en la uña de un migrante que cada día sale a buscarse la vida, que en todos los parlamentarios de la ultraderecha”11:46

Abascal dice que “si fuera” como Casado, el PP “dejaría de gobernar mañana mismo en Madrid, Andalucía y Murcia”

Abascal dice que “si fuera” como Casado, el PP “dejaría de gobernar mañana mismo en Madrid, Andalucía y Murcia”, pero dice que no lo hará 11:45

Casado critica el “desvarío estrambótico” de Abascal sobre el “virus chino

Casado critica el “desvarío estrambótico” de Abascal sobre el “virus chino, la conspiración” y sus críticas a la UE, de la que “depende el futuro”: ¿Cree que a una pensionista le preocupa lo que hable Soros o que le van a congelar la pensión” https://twitter.com/europapress/status/1319211289747533824?s=2011:26

Abascal acusa a Casado tras su ‘no’ a la moción de “dar una patada a la esperanza”

Abascal acusa a Casado tras su ‘no’ a la moción de “dar una patada a la esperanza”, dice que el PP “se ha quitado la careta” y confiesa que “no esperaba” la intervención del líder del PP: “Lamento profundamente su ataque personal contra mí”11:02

Así ha justificado Casado su ‘no’ a la moción de censura de Abascal

Casado anuncia que votará ‘no’ a la moción de censura de Vox contra Sánchez11:01

Casado dice que la moción de Vox es un “seguro de vida” para que Sánchez

Casado dice que la moción de Vox es un “seguro de vida” para que Sánchez siga de “inquilino en Moncloa” y defiende que lo que quiere es “suplantar al PP”: “Vox solo ofrece fracturas, derrotas, enfados y una garantía de victoria perpetua a la izquierda”10:42

Casado toma la palabra para replicar a Abascal: “Lo de hoy es una moción de impostura”

“Lo de hoy es una moción de impostura, que nada tiene que ver con la política en mayúsculas”, ha iniciado el líder del PP, Pablo Casado, su réplica a Abascal. “Nos hace a venir a perder el tiempo”, ha añadido10:15

Abascal responde a Castañón, que ha dicho que los diputados de Vox “nunca han levantado una persiana”: “¿Cómo se atreve?”

Abascal responde a Castañón, que ha dicho que los diputados de Vox “nunca han levantado una persiana”: “¿Cómo se atreve? Yo levantaba todos los días la persiana del comercio a las 8:30 junto a mi padre porque ETA le quería matar”9:59

Castañón (UP) dice que en Vox son “unos pijos herederos del expolio franquista

Castañón (UP) dice que en Vox son “unos pijos herederos del expolio franquista jugando a ser franquistas” y nombra a varios de sus antepasados. Dice que “a los trabajadores les preocupa más que se defiendan sus derechos que como van vestidos” al Congreso9:46

Abascal, a las diputadas que han intervenido de UP: “Son mujeres pero no representan a las mujeres

Abascal, a las diputadas que han intervenido de UP: “Son mujeres pero no representan a las mujeres. La mayoría de no asaltan capillas ni insultan policías. ¿Solo salen mujeres a intervenir porque lo ha ordenado el macho alfa?9:28

Castañón ataca a Vox y pregunta “qué tipo de persona desprecia los DDHH”

A “Vox no les gusta prácticamente nada de España: No les gusta sus pueblos, ni sus lenguas, ni su diversidad”9:26

Unidas Podemos dice que Abascal alcanzó el “récord de bulos por minuto y eso que su admirado Trump se lo había puesto difícil”

Acusa a Vox de “negar la realidad” de asesinatos machistas y pide un minuto de silencio. Batet le pide que siga porque quien ordena el debate es ella17:51

Abascal llama ‘camisa azul’ a Revilla, equidistante a Oramas y critica a Teruel Existe y Nueva Canarias

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este miércoles contra representantes del Grupo Mixto, recordando el pasado como ‘camisa azul’ del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tildando de “equidistante” a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, acusando a Teruel Existe de traicionar a sus votantes o acusando al representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, de mentir en sus acusaciones a Vox.17:22

La CUP, a Abascal: Tiene “el mismo hilo argumental” que Tejero el 23F

El diputado de la CUP en el Congreso, Albert Botrán, ha acusado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, de haber tenido durante la defensa de su moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez “el mismo hilo argumental” utilizado por el teniente coronel Antonio Tejero para protagonizar la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.17:09

Abascal a Ana Oramas:”Nos ha llamado racistas por abordar temas que ocurren en su tierra. Canarias se está convirtiendo en la nueva Lampedusa”

Dice que “los hoteles ya no están llenos de turistas por la acción de este Gobierno, están llenos de inmigrantes ilegales” https://twitter.com/europapress/status/131893175923346637117:04

Abascal a Sánchez: “Usted mintió”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “mintió a los ciudadanos” al decir que no iba a pactar con sus actuales socios de coalición.16:46

Ana Oramas dice que la moción “es puro teatro” y que la “política se ha convertido en algo inútil”

Dice que están “gastando el dinero de los españoles en un debate que no lleva a ningún sitio”: “Estamos suicidándonos como país. Estamos fallando a España” https://twitter.com/europapress/status/131892610860841779216:11

15:23

El pleno que debate la moción de Vox hace un receso

El pleno que debate la moción de Vox hace un receso14:53

(VÍDEO) Sánchez dice que el 8M con los “datos médicos que manejaba el Gobierno, no había ninguna base legal sólida para prohibir una manifestación”

Sánchez dice que el 8M con los “datos médicos que manejaba el Gobierno, no había ninguna base legal sólida para prohibir una manifestación” y le recuerda a Vox que ellos celebraron su congreso en Vistalegre para no generar “alarmismo”

Dice estar “orgulloso” del trabajo de Simón14:52

(VÍDEO) Sánchez dice que “fue un Gobierno socialista quien derrotó definitivamente a ETA”

Sánchez dice que “fue un Gobierno socialista quien derrotó definitivamente a ETA” y la diputada de PP Teresa Jiménez Becerril grita “eso es mentira”, provocando los aplausos de la bancada ‘popular’ https://twitter.com/europapress/status/1318895531842822146?s=2014:51

(VÍDEO) Sánchez califica a Abascal “en política” como “un depredador sin valores

Sánchez califica a Abascal “en política” como “un depredador sin valores y sin ningún tipo de escrúpulos” por usar a ETA “como arma política cunado hace nueve años que ha dejado de matar”14:44

La moción de censura de Vox en el Congreso, resumida en vídeos

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este miércoles apoyo al Congreso para convertirse en presidente del Gobierno y poder convocar elecciones por que, según ha dicho, “a los españoles se les ha acabado la paciencia” y hay que “devolverles la palabra” para que puedan juzgar los “meses de caos y ruina” a los que ha llevado al país el Ejecutivo de Pedro Sánchez.14:27

(VÍDEO) Abascal acusa a Sánchez de decir que “Ortega Lara es peor que Otegi”

Abascal acusa a Sánchez de decir que “Ortega Lara es peor que Otegi” y que Vox es “peor que quienes justifican el asesinato” por parte de ETA “de casi un millar de personas” https://twitter.com/europapress/status/1318889078864154624?s=2014:26

(VÍDEO) Abascal acusa a Sánchez de decir que “Ortega Lara es peor que Otegi”

Abascal acusa a Sánchez de decir que “Ortega Lara es peor que Otegi” y que Vox es “peor que quienes justifican el asesinato” por parte de ETA “de casi un millar de personas” https://twitter.com/europapress/status/1318889078864154624?s=2014:19

Feijóo remarca, frente a la moción de Vox, que solo el PP es “alternativa” al “nefasto Gobierno social comunista”

Los ecos de la moción de censura de Vox que se debate en el ámbito estatal han llegado al Parlamento de Galicia este miércoles, toda vez que el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha pedido “a todas las fuerzas”, incluido el PPdeG, que se pongan “al lado del Gobierno” que dirige Pedro Sánchez frente a la “amenaza fascista” del “populismo demagógico de la ultraderecha en España” que “pone en riesgo el modelo de convivencia” de la democracia española.13:44

(VÍDEO) Sánchez acusa a Abascal de “odiar a España tal y como es”

Sánchez acusa a Abascal de “odiar a España tal y como es” y dice que a “un patriota no le sobra la mitad” de la sociedad: “Lo que usted llama patriotismo es nacionalismo exasperado. No le interesa la libertad, le interesa la homogenización”13:33

(VÍDEO) Sánchez dice que el único interés de Vox para presentar la moción es “dividir y provocar”

Sánchez dice que el único interés de Vox para presentar la moción es “dividir y provocar” en el momento en el que “más unidad” necesita España: “Cree que puede usar el Parlamento como un gran plató de televisión para lucirse. Ha medido mal sus fuerzas”13:19

(VÍDEO) Sánchez dice que la moción ha sido “de todo menos constructiva”

Sánchez dice que la moción ha sido “de todo menos constructiva”: “No va más allá del insulto y la provocación. No ha habido ninguna propuesta, salvo cómo tienen que ir sus señorías vestidos. Luego dirá que Vox no es fascismo, es estilismo”12:54

Toma la palabra Pedro Sánchez para dar la réplica a Abascal

Toma la palabra Pedro Sánchez para dar la réplica a Abascal: “Por mucho que provoque, y mire que lo han intentado, no vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones”12:28

(VÍDEO) Abascal dice que una guerra civil es el “fracaso de toda una generación de dirigentes políticos”: “No cometamos el mismo error”

Abascal dice que una guerra civil es el “fracaso de toda una generación de dirigentes políticos”: “No cometamos el mismo error” 11:57

(VÍDEO) Abascal defiende “deportar a los inmigrantes legales que cometan ilegalidades”

Abascal defiende “deportar a los inmigrantes legales que cometan ilegalidades y a aquellos que hayan convertido el delito leve en su forma de vida”.Adelanta “otra predicción”: “Si los renegados consiguieran romper España, solo conseguirían formar la República Islámica Catalana”11:14

(VÍDEO) Abascal dice que si saliera la moción convocaría elecciones, pero mientras, formaría un “gobierno de emergencia nacional

Abascal dice que si saliera la moción convocaría elecciones, pero mientras, formaría un “gobierno de emergencia nacional, formado por personas de diferentes ideologías, que tomara decisiones técnicas sin interferencias de ideólogos de república bananera” https://twitter.com/europapress/status/1318839376688959488?s=2010:53

(VÍDEO) Abascal acusa a Iglesias de ser responsable de “muerte y destrucción” por “el inhumano abandono de decenas de miles de ancianos en residencias”

Abascal acusa a Iglesias de ser responsable de “muerte y destrucción” por “el inhumano abandono de decenas de miles de ancianos en residencias”: “Pedían medicinas y les mandaron morfina. Murieron solos y abandonados, sin la mano de un buen hijo. Algún día la Justicia les juzgará”10:41

(VÍDEO) Abascal acusa a Sánchez de “condenar a España al confinamiento más severo y a la mayor mortalidad, entre engaños, como China”

Abascal culpa al Gobierno de “no haber exigido responsabilidades a China por la creación artificial del virus o por permitir que se expandiera entre engaños” y acusa a Sánchez de “condenar a España al confinamiento más severo y a la mayor mortalidad, entre engaños, como China”10:29

Abascal: “El Gobierno de Pedro Sánchez es el peor Gobierno en 80 años de historia y quizás me quede corto”

Abascal comienza su intervención: “El Gobierno de Pedro Sánchez es el peor Gobierno en 80 años de historia y quizás me quede corto, señor Sánchez. Y es el peor Gobierno que peor ha afrontado la pandemia de coronavirus”10:26

Acaba su intervención Ignacio Garriga

Acaba la intervención Ignacio Garriga, diputado encargado de defender la moción de censura de Vox. Tras él intervendrá el candidato propuesto por Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal10:03

Ignacio Garriga: “China debe pagar”

Garriga: “China debe pagar. China es curiosamente el único estado cuya economía ya está creciendo desde agosto. Un régimen, el chino, que cerró sus fronteras internas pero que mantuvo operativo todos los vuelos al exterior favoreciendo la expansión a terceros países. Aquellos que permitieron por negligencia o intención la expansión del coronavirus por todo el mundo ahora se benefician”. 9:48

(VIDEO) Garriga acusa al Gobierno de la “peor gestión de la pandemia del mundo”

Vox acusa al Gobierno de la “peor gestión de la pandemia del mundo” porque “nunca han pensado en proteger a los españoles, solo en mantener el poder y llevar adelante su agenda totalitaria”: “Han batido todos los récords en desastre sanitario y económico” 9:46

Ignacio Garriga: “Su 8-M condujo a la muerte de miles de españoles”

Garriga: “Su 8-M condujo a la muerte de miles de españoles. Su gestión criminal no consistió sólo en autorizar el 8-M, es infame que teniendo la información sobre el virus tomara la decisión para promover sus delirios ideológicos. ¿Cuántas personas se contagiaron ese día? Los españoles saben que usted no conoce la compasión y durante estos mesos sólo se ha ocupado de cargar sobre otros su responsabilidad”. 9:38

(VÍDEO) Ignacio Garriga: “El Gobierno ha sido el primero en llevar al Consejo de Ministros a una pareja”

Vox critica que el Gobierno haya sido “el primero en llevar al Consejo de Ministros a una pareja” y acusa a Podemos de llevar” su inspiración bolivariana hasta el punto de imitar a Nicaragua”, donde el presidente y vicepresidenta son marido y mujer9:31

Ignacio Garriga: “Por cada desprecio de los traidores Sánchez e Iglesias habrá miles de españoles diciendo viva el Rey de España”

Ustedes viven de espaldas a los españoles, mientras todos ustedes son aborrecidos por los ciudadanos, al Rey Felipe VI le aplaude y le reconocen su trabajo. Por cada desprecio de los traidores Sánchez e Iglesias a nuestro Rey habrá miles de españoles guardando nuestra corona y diciendo: viva Felipe VI, viva el Rey de España.9:16

(VÍDEO) Vox defiende que la moción de censura es un “deber nacional” ante el Gobierno que ha provocado la “ruina y la muerte”

Vox defiende que la moción de censura es un “deber nacional” ante el Gobierno que ha provocado la “ruina y la muerte” y “el mayor desastre de la historia reciente” y niega que refuerce al Ejecutivo “socialcomunista”9:08

Arranca la moción de censura de Vox

“Esta moción de censura no es una operación de márketing”, ha empezado su intervención el diputado Ignacio Garriga.8:58

Abascal ya ha ocupado su escaño entre aplausos de su grupo parlamentario

Abascal ya ha ocupado su escaño entre aplausos de su grupo parlamentario