En los últimos tiempos los cigarrillos electrónicos han incrementado su popularidad a gran velocidad. Es por tanto que muchas personas ya disfrutan de este tipo de producto gracias a su fácil acceso y precio económico. Tiendas online como es Terpy ofrecen de hecho una gran variedad de productos a un solo click de distancia lo que anima a mucha gente a probar e introducirse en el mundo de los productos vapeantes.

Aún así con todo muchas personas se preguntan hasta qué punto el incremento de popularidad de los e-cigarrillos se debe a una moda pasajera o a que verdaderamente constituyen un nuevo hábito que ayuda a mejorar la salud.

A continuación aclaremos esta cuestión.

Un producto que no daña la salud

Una de las principales ventajas del e-cigarrillo es la de que se trata de un producto completamente seguro y que no daña la salud. Varios estudios indican que su uso no produce ningún tipo de exposición a sustancias químicas lesivas para el organismo o reduce significativamente su exposición a estas. De hecho originalmente el e-cigarrillo ha funcionado como un perfecto sustitutivo de otros hábitos dañinos como el tabaco convencional, siendo de alguna manera el alter ego del mismo. La propia OMS ha llegado incluso a asegurar que como tratamiento alternativo es el más efectivo respecto al anterior.

Con todo a día de hoy el cigarrillo electrónico constituye un producto perfectamente homologado y cuya comercialización cuenta con los máximos estándares de seguridad además de cumplir con todas las garantías sanitarias.

De hecho el uso del cigarrillo electrónico no incide en ningún tipo de perjuicio sobre tejidos de la boca o sobre la dentadura de los consumidores ya que el vapor que sale una vez realizada la succión no contiene ningún tipo de producto químico tóxico. También al mismo tiempo su uso no constituye un riesgo serio para los pulmones. El empleo del e-cigarrillo de por si no provoca ningún atisbo de broncoconstricción como sí sucede con otros hábitos como así indican varios estudios al respecto. Tampoco su utilización parece que provoque ningún tipo de dolencia crónica o síntomas asociados a las mismas.

Es por todos estos motivos por los que es sencillo asegurar que a día de hoy el empleo del cigarrillo electrónico constituye una acción mucho más saludable que otras conocidas y no repercute de manera grave sobre la salud de los usuarios que lo utilizan.

Un producto versátil

Una de las grandes ventajas del cigarrillo electrónico es su versatilidad. A diferencia de hábitos como el tabaco su uso está mucho más ampliamente permitido pudiendo ser utilizado muchas veces incluso en espacios públicos cerrados. Esto se debe a que se trata como decíamos anteriormente de un producto que no produce problemas serios de salud, tampoco a los fumadores pasivos que rodean al consumidor. De hecho el vapor que suelta el equipo no se queda suspendido cargando el ambiente, por el contrario desaparece evaporándose de manera natural. Es también por este motivo un producto no contaminante. Y es que el hábito que representa el cigarrillo electrónico no es en sí un vector de contaminación, siendo respetuoso por tanto con el medio ambiente. Una de sus mayores ventajas a este respecto es que no produce ningún tipo de residuo ni deja restos tras su uso. A su vez las recargas son completamente reciclables una vez desechadas.

Cada día más gente lo utiliza

En los últimos años cada día más gente utiliza el cigarrillo electrónico. Su empleo se ha extendido de manera amplia desde su invención en Asia a principios del nuevo milenio. Originalmente este aparato electrónico estaba pensado como un sustituto perfecto para dejar el tabaco tradicional. De hecho su forma y tamaño fue pensada originalmente para imitar a este y ser su sustituto saludable perfecto. Pero su gran ascenso como producto de moda ha empezado recientemente, a mediados de la década pasada, y hoy constituye un hábito común entre muchas personas. Se calcula de hecho que sobre unos 50 millones de consumidores lo utilizan diariamente en todo el mundo.

En nuestro país España el número de usuarios que lo emplean es incalculable, aunque al menos 600000 personas han comenzado a usarlo solo en los últimos años. El éxito del e-cigarrillo se basa en que su uso representa un hábito mucho más saludable y económico que otros como el tabaco además de que socialmente está bien considerado a diferencia del anterior. Por todo ello es cada vez más habitual encontrar a gente utilizándolo en las plazas y calles de nuestras ciudades. Por estos motivos es muy probable que el número de personas que experimenta el e-cigarrillo y demás productos vapeantes se siga incrementando en los próximos años ya que se trata de un producto completamente saludable y seguro y al que es fácil acceder.