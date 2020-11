La Renda Valenciana d’Inclusió desde la llegada del Govern del Botànic en 2015 ha dedicado 556,6 millones de euros a esta prestación que beneficia a más de 55.000 personas

MADRID, 3 de noviembre de 2020

El senador de Compromís Carles Mulet, ha acusado hoy al ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, de “mentir” y de comportarse de forma “prepotente” a tenor de sus malos resultados con el Ingreso Mínimo Vital al tratar de compararlo con la Renda Valenciana d’Inclusió, prestación a la que ha minusvalorado.



Mulet ha señalado al finalizar la intervención de Escrivá que “la renda valenciana de inclusión es de 2015 y ha pasado a pesar de la infrafinanciación que sufrimos los valencianos de los 20 millones a los 229 actuales y tiene 55.000 beneficiarios y, le guste o no al ministro, el IMV ha beneficiado únicamente en un contexto de crisis brutal y pandemia a 18.000 ciudadanos en cuatro meses. Son cifras de las que no puede sacar pecho y confirman que existía la necesidad de coordinarse con las comunidades autónomas la gestión de esta prestación como le reclamaba la vicepresidenta valenciana”.



Los datos la última estadística de octubre del Gobierno a nivel estatal habla de 136.413 expedientes aprobados de 1.017.104 solicitudes presentadas. No aportan cuantas de estas 136.413 han sido abonadas, o sea, únicamente un 13% saben que han pasado los trámites. Si extrapolamos las cifras de septiembre donde sí figuran las rentas abonadas, la cantidad es ridícula y “demuestra el fallo del modelo, porque detrás de ese 90% no denegada ni abonada, está el drama de 800.000 o 900.000 familias”.



Mulet le ha afeado al ministro que diferenciara “entre CCAA de primera, segunda y tercera cuando todos tienen transferida la competencia. Finalmente, lo que nos temíamos está ocurriendo: la administración partía de cero, no tiene medios humanos, datos ni mecanismos, podrían generarse duplicidades que acaben perjudicando a las personas por haber enviado tarde y mal los protocolos y no ha sido hasta después del caos cuando se han abierto a la cogestión con las CCAA del IMV”.



El representante de Compromís ha recalcado que “queremos que el IMV funcione y beneficie al máximo número de personas posible, se eviten duplicidades y se mejore la gestión de las administraciones y este tipo de prestaciones sirva para ayudar a las personas”.



El valencianista ha recordado que estamos hablando del sustento vital de mucha gente. “No se preocupe solo de la foto. La instantánea será mejor si no se deja a nadie por el camino, si se es diligente y si entre todos conseguimos reactivar la economía y que pronto nadie necesite de rentas sociales. Ese ha de ser nuestro mayor éxito”, ha concluido.