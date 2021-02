Pamplona enfila su segundo año consecutivo sin Sanfermines a causa de la pandemia de la COVID-19 que ya obligó a cancelar las fiestas del 2020 y que todo hace indicar que, pese al avance de la vacunación, obligue a suspender las del 2021. Todavía no es oficial, pero tanto el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, como la presidenta de Navarra ya han deslizado la imposibilidad de celebrar unas fiestas tan multitudinarias e internacionales como los Sanfermines en una situación de pandemia como la actual.

“La cosa no pinta bien”, reconocía esta semana Enrique Maya preguntado por la posibilidad de que se pudieran celebrar los Sanfermines. “Tal y como está la situación de la pandemia es evidente que las dificultades para que haya Sanfermines van a ser muchísimas”.

La opinión del alcalde de Pamplona, quien tiene la última palabra sobre si se celebran o no, coincide con la de la presidenta de Navarra, que esta semana en una entrevista en la Cadena Ser comentó que no cree que sea posible celebrar unas fiestas que son “multitudinarias” y que “atraen muchísima población extranjera y de otras comunidades” con la actual situación sanitaria. “Para verano esperamos tener vacunado entre el 40 y el 60% de la población, pero aunque el calendario vacunal se encuentre muy adelantado no creo que podamos celebrar los Sanfermines”, aseguró Chivite.

Más optimista en este aspecto se mostró el alcalde de Pamplona, que señaló que el Ayuntamiento “está a la expectativa, viendo cómo evoluciona todo” para poder celebrar las fiestas si fuera posible.

Nuevo golpe para la hostelería

De confirmarse la suspensión de los Sanfermines, supondría la segunda cancelación de las fiestas de manera consecutiva, algo que no sucedía desde la Guerra Civil. Los de 2020 fueron los primeros Sanfermines que tuvieron que ser cancelados por una pandemia y todo hace indicar que los de 2021 serán los segundos.

Una vez más, la suspensión de las fiestas supondrían un importante revés a la economía de la ciudad de Pamplona. El último estudio realizado por el consistorio en el 2006 tasó en 76 millones de euros el impacto económico de los Sanfermines en las arcas de la ciudad de Pamplona. Una cifra que estudios más recientes, como uno de ANOET, suben esa cifra hasta los 150 millones, teniendo en cuenta la cada ve mayor afluencia de turistas extranjeros en las fiestas.

El principal sector afectado vuelve a ser la hostelería, que tiene la semana del 6 al 14 de julio marcada en rojo en el calendario como la semana que le puede salvar de un mal año. Los bares, restaurantes y hoteles calculan que entre un 15 y un 20% de su facturación anual proviene de las fiestas de San Fermín. Ya notaron su impacto en las cuentas del 2020 y la gran mayoría ya asume que lo volverán a notar este ejercicio.