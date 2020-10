Cheste, jueves 22 de octubre de 2020. Debido a la situación de pandemia y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento de Cheste no realizará ningún acto paralelo a la celebración del próximo Moto GP, que tiene dos citas programadas para el mes de noviembre de 2020: el Gran Premio de Europa, los días 6, 7 y 8 de noviembre y el Premio Motul de la Comunitat Valenciana, los días 13, 14 y 15 de noviembre; que se celebrarán a puerta cerrada y sin público.

“El Ayuntamiento no va a organizar ningún acto para recibir a la afición motera que se pudiera acercar al municipio. No se organizarán verbenas, ni discomóviles y no se permitirá la venta ambulante ni la instalación de barras; tampoco se ampliará el horario de apertura de restaurantes y comercios. Además, se vigilará especialmente que no se consuma alcohol en la vía pública. De momento, seguimos a la espera de más instrucciones de las autoridades sanitarias”, explican desde el Ayuntamiento. “Estamos en una situación muy delicada y queremos evitar atraer a gente de fuera de la población para minimizar el riesgo de contagios de COVID-19”.