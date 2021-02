El promotor del complejo hotelero ha retirado definitivamente el proyecto por no tener el suficiente apoyo político, señalando directamente la indecisión del PP

Punto y final al debate del posible nuevo hotel de lujo en la Colonia Ducal de la primera línea de la playa de Gandia.

Tras meses de repercusión mediática, división de opiniones e incluso fracturas en el seno interno del gobierno local, el promotor del que iba a ser el nuevo hotel de lujo de la playa de Gandia ha retirado de forma definitiva el proyecto.

No habrá hotel porque, según explica el empresario, no ha recibido el suficiente apoyo político para que fuera aprobado en el pleno municipal.

De esta manera, el comunicado de la promotora señala de manera directa la indecisión del Partido Popular, de quienes afirman que “se puede estar a favor o en contra, pero no no estar”.

“No entendemos como el PP, que aboga en su programa por la creación de más plazas hoteleras, no es capaz de pronunciarse, ni aún con la total obtención de informes técnicos favorables, como hubiera sido el caso, de manera indubitable a favor cuando se presenta una propuesta en esta línea”, detallan desde la empresa.

El comunicado quiere agradecer también la claridad del PSOE y de Ciudadanos al posicionarse a favor del hotel, de la misma manera que a Compromís por su “claridad” de supeditar la opinión de los vecinos antes que el proyecto desde el primer momento.

El promotor es tajante y explica que “la política en materia urbanística en Gandia no puede depender de quién sean los afectados, o de si se es gobierno u oposición”.

El empresario ha tomado la firme decisión de anunciar que no habrá un nuevo hotel en la Colonia Ducal porque “es un error y supone el peligroso antecedente de situar en manos de los interesados cuestiones que son de índole de ciudad. La decisión de emplazar un hotel o no en primera línea de la playa, no se puede delegar en manos de los vecinos directamente afectados, al igual que tampoco se puede delegar en manos de los trabajadores que se verían beneficiados por su construcción, ya que son parte directamente interesada”.

Considera que “debemos tener, y los diferentes grupos políticos deben defender, un modelo de ciudad, el que sea, pero un modelo claro. Una vez establecido este, las actuaciones individuales no pueden depender del apoyo o no de los colindantes afectados. Debe dárseles voz, por supuesto, pero no delegar en ellos la aprobación. Si no, podemos encontrarnos con la paradoja de que cuanto más numeroso, ruidoso o bien relacionado sea el colectivo afectado, más fuerza tenga en su posición y pueda vetar proyectos interesantes para la mayoría de ciudadanos. Y esto, en nuestra opinión es peligroso y arbitrario”.

Concluye detallando que “la propuesta que hemos presentado para la Colonia Ducal se encuentra amparada por el marco normativo actual, tanto autonómico como estatal, que potencia la regeneración urbana mediante actuaciones de dotación, frente al modelo de ciudad expansiva que devora territorio sin límite”.

Después de decidir retirar el proyecto del hotel, el empresario se replantea la situación y todavía medita si instalar en la zona de la Colonia Ducal un espacio de ocio y restauración de comida rápida o, por el contrario, paralizar todos sus movimientos en esta ubicación hasta estudiar nuevamente todas las posibilidades.