La responsabilidad penal quedó extinguida para Cotino y el exdirectivo de RTVV Luis Sabater al haber fallecido

MADRID/VALENCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) –

La Audiencia Nacional ha hecho pública este miércoles una nueva condena para la trama Gürtel, con penas de hasta 15 años de cárcel a 19 de los 23 acusados por la adjudicación ilegal al grupo Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a València con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado los días 7, 8 y 9 de julio del año 2006.

En una sentencia, de 556 páginas, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala lo Penal condenan en esta pieza del denominado ‘caso Gürtel’ a 13 años y siete meses de prisión al líder del grupo Correa Francisco Correa; a 15 años y cinco meses a su mano derecha Pablo Crespo; a seis años y nueve meses a su colaborador Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y al exdirector de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, y a 11 años y siete meses al vicepresidente de Teconsa José Luis Martínez Parra.

El resto de acusados han sido condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel a los que ha sido condenado Jacobo Gordon a los tres años de Francisco Javier Arnuncio Perugio. En el caso de Ramón Blanco Balín ha sido condenado a un año y medio de prisión.

Por el contrario, la Sala absuelve a dos acusadas para las que la Fiscalía Anticorrupción retiró la acusación en el juicio, Noemí Márquez y Alexandra Andrea Benesovsky, mientras que otros dos procesados fallecieron: el exconseller y expresidente de Les Corts Juan Cotino, víctima de la Covid-19 en abril, y Luis Sabater, que fuera jefe del departamento técnico de RTVV en esas fechas, y murió en octubre tras una enfermedad, por lo que quedó extinguida su responsabilidad penal.

Además de a Álvaro Pérez y Pedro García, ambos condenados por prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho activo, fraude a la administración pública, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública por los impuestos de Sociedades y el IVA de Teconsa, la sala ha impuesto dos años y medio de prisión a otros exdirectivos y responsables de la cadena autonómica: el que fuera jefe de Antena, Antonio de la Viuda; el ex secretario general de RTVV, Juan Prefaci; el también ex ‘número dos’ de la cadena, Vicente Sanz; el ex jefe de la Unidad de Compras de RTVV, Salvador Benjamín Íniguez y la ex abogada de los Servicios Jurídicos, María Encarnación Pérez Pallarés.

A Ricardo Calatayud, ex jefe del Departamento Económico-Financiero de RTVV y el ex director José Llorca les ha impuesto un año y diez meses de prisión.

SOBRECOSTE DE 3,2 MILLONES

La Audiencia considera que la valoración de la prueba en su conjunto permite concluir que hubo una adjudicación directa por parte del entonces director general de la RTVV a favor de la empresa interpuesta por el grupo Correa, Teconsa, del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa a València en julio de 2006 con clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste del importe pagado (3.205.375,11 euros).

El contrato se firmó por un precio excesivo a la elaboración formal del expediente administrativo, con la colaboración de los empleados públicos de RTVV, y se antedataron los trámites esenciales con el fin de dotar de apariencia de legalidad e incurriendo en el elaborado en sucesivas infracciones de la normativa administrativa.