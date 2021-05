Un video grabado a bordo de un barco de la Armada de los EE.UU. frente a la costa de San Diego muestra un misterioso objeto esférico volando en el aire antes de desaparecer en el océano. Los videos son la fuente de dos instantáneas de objetos voladores no identificados publicadas previamente que un portavoz del Pentágono confirmó que fueron grabadas por personal de la Marina de los EE. UU., según informa Fox News.

Las imágenes en blanco y negro, tomadas desde el USS Omaha en julio de 2019, muestra un pequeño objeto redondo volando paralelo al océano, flotando por un momento antes de desaparecer en el agua.

“Vaya, se está acercando”, se puede escuchar una voz que dice en el video mientras el OVNI se acerca al agua.

Luis Elizondo, un ex oficial de inteligencia del Pentágono que tenía acceso a los datos sobre ovnis de la agencia, le dijo al New York Post que los ovnis tienen capacidades “transmedium”, lo que significa que pueden viajar libremente por el espacio, el agua y el aire. Las imágenes fueron tomadas con un teléfono móvil dentro del Centro de Información de Combate del barco, una ubicación clasificada donde los teléfonos no están permitidos.

El video fue publicado por el documentalista Jeremy Corbell, quien explicó a Fox News que un submarino fue en busca del osni (objeto sumergible no identificado), que era muy grande, pero no encontró nada. En el momento en que se grabó el video, tres buques de guerra estadounidenses con base en el área de San Diego tuvieron numerosos encuentros con intrusos aéreos desconocidos que los estaban persiguiendo. En un momento, uno de los objetos coincidió con la velocidad y el rumbo de un destructor durante 90 minutos, como mostraron los registros de los barcos.

Los ovnis, descritos en los registros como “vehículos aéreos no tripulados”, persiguieron tres destructores durante varios días, según muestran los registros obtenidos por el portal de noticias The Drive. Hasta seis de los objetos sobrevolaron el USS Kidd, el USS Rafael Peralta y el USS John Finn durante varios días en julio de 2019, en ocasiones realizando maniobras “imposibles”. Los avistamientos tuvieron lugar mientras los buques de guerra realizaban ejercicios militares a unos 100 kilómetros de la costa, mucho más allá del alcance de los drones conocidos. Un portavoz del Pentágono confirmó a The Debrief que los videos filtrados son auténticos.

“Puedo confirmar que el video fue grabado por personal de la Marina, y que el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados lo incluyó en sus investigaciones”, dijo la portavoz Susan Gough.

Pero curiosamente, el video se ha filtrado el mismo día en que un piloto de la Marina de los EE.UU. contó cómo él y sus colegas vieron ovnis en la costa de Virginia con tanta regularidad que se acostumbraron a la presencia de ovnis. El exteniente de la Armada Ryan Graves, quien se refiere a los ovnis como fenómenos aéreos no identificados (UAP por sus siglas en inglés), los consideró una amenaza para la seguridad nacional en una entrevista con 60 Minutes que se emitirá el domingo.

Graves y sus compañeros vieron los objetos cientos de veces en el espacio aéreo protegido entre 2015 y 2017, y también registraron un encuentro frente a la costa de Jacksonville, Florida, durante el mismo período de tiempo. Ex funcionarios del gobierno estadounidense han admitido que los avistamientos son creíbles y que se desconoce el origen de los ovnis. John Ratcliffe, ex director de inteligencia nacional, dijo a Fox News que estos no son solo informes de testigos presenciales, son videos y mediciones tomados después de que ‘múltiples sensores los detectaran’.

“Cuando hablamos de avistamientos, estamos hablando de objetos que han sido vistos por pilotos de la Armada o de la Fuerza Aérea, o que han sido recogidos por imágenes satelitales, que francamente se involucran en acciones que son difíciles de explicar, movimientos que son difíciles de replicar, para los que no tenemos la tecnología, o viajamos a velocidades que exceden la barrera del sonido sin un boom sónico”, dijo Ratcliffe.

Muchos dicen que los misteriosos objetos voladores son simplemente drones enemigos, sin embargo los videos y los informes demuestran todo lo contrario. Estamos ante un futuro incierto, pero los ufólogos están realmente convencidos que todo forma parte de la Gran Revelación. Llegados a este punto puedes pensar que en innumerables ocasiones se ha mencionado la posibilidad de tal revelación y nunca pasó nada. Pero estamos ante filtraciones y confirmaciones nunca vistas antes, además de evidencias irrefutables de que los ovnis existen y que realizan maniobras imposibles con la tecnología que disponemos.