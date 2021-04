Ximo Puig anuncia la ampliación del horario de apertura de la hostelería y el comercio hasta las 22 horas

– El president de la Generalitat ha presidido la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19 en la que han sido abordadas las nuevas medidas que entrarán en vigor el lunes 26 de abril

– Se amplía el aforo máximo de las actividades culturales hasta el 75% y de las ceremonias y celebraciones hasta el 50%

– Se mantiene el perimetraje autonómico y la restricción de la movilidad nocturna entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana



València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado la ampliación del horario de apertura de la hostelería y el comercio hasta las 22, y el incremento hasta el 75% del aforo máximo de las actividades culturales, y hasta el 50% en ceremonias y celebraciones, a partir del próximo lunes, 26 de abril.



Así lo ha avanzado en rueda de prensa el jefe del Consell, acompañado de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19, en la que se han sido acordadas las nuevas medidas que estarán en vigor hasta el 9 de mayo, fecha en que decae el estado de alarma.



Durante su intervención, el president ha explicado el horario de la hostelería se amplía hasta las 22 horas, y se mantienen los aforos máximos permitidos del 100% en terrazas y de un tercio en el interior de los locales, con mesas de hasta 6 personas. En cuanto al horario máximo del comercio, también se amplía hasta las 22 horas, con los aforos máximos permitidos actualmente.



Además, respecto al aforo máximo de las actividades culturales, como cines, teatros, museos o auditorios, se amplía del 50 al 75%; y el de las ceremonias y celebraciones, pasa del 30 al 50%.



El president ha asegurado que las medidas adoptadas responden a la necesidad de “actuar con prudencia máxima y proporcionalidad”, y aplicar una “apertura gradual y responsable”, por lo que ha destacado que las restricciones se irán aminorando “a medida que la situación lo permita”.



Perimetraje autonómico



Por otro lado, se prorrogan durante 15 días más el resto de medidas vigentes, entre las que se encuentra la restricción de la movilidad nocturna, que se mantiene entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, y el perimetraje autonómico.



El jefe del Consell ha avanzado que si se produce la evolución prevista, al término del estado de alarma decaerá el perimetraje autonómico, y ha anunciado que a principios de mayo se celebrará una nueva reunión en la que se valorará esta decisión.



“Esta será la última quincena antes de que acabe el estado de alarma y comience una nueva fase, un nuevo tiempo de esperanza marcado por la proximidad del verano y el avance de la vacunación”, ha manifestado.



Posición única en España y Europa



Ximo Puig se ha referido al “inmenso esfuerzo” de la sociedad valenciana y a la “desescalada prudente” que se está llevando a cabo, gracias a lo cual “nos encontramos en una posición única en España y a Europa, puesto que somos una de las regiones europeas con menor incidencia”.



El president ha asegurado que, respecto a hace un mes, la Comunitat Valenciana presenta la mitad de casos activos, la mitad de personas hospitalizadas, la tercera parte de ingresados en UCI, y casi el triple de personas vacunadas.



Asimismo, ha destacado que la incidencia actual es de 40 casos por 100.000 habitantes, lo que supone una cifra 6 veces inferior a la media española, y sitúa a la Comunitat como la única autonomía en situación de riesgo bajo. Además, ha incidido en que estos indicadores convierten a la Comunitat en un referente europeo, ya que ningún país presenta unos datos similares.



Un millón de habitantes inmunizados



En el transcurso de la rueda de prensa, el president ha incidido en la necesidad de realizar un “último esfuerzo” mientras avanza el proceso de vacunación, que ha calificado de “seguro, ágil y eficiente”, por el cual ya están inmunizados más de un millón de habitantes, es decir uno de cada cinco residentes en la Comunitat Valenciana.



En concreto, ha explicado que casi el 70% de los mayores de 80 años están vacunados con la pauta completa y todos han recibido, al menos, una dosis. En cuanto a las personas de 70 a 79 años, más del 50% han recibido una dosis; porcentaje que alcanza el 33% en el grupo de edad de 60 a 69 años.



A este respecto, el president ha agradecido “el esfuerzo organizativo, la eficiencia logística y la humanidad en el trato” que han mostrado los equipos de vacunación de la sanidad valenciana durante todo el proceso, especialmente en la vacunación masiva iniciada esta semana.



Plan Resistir Plus



Durante su intervención, el president también ha explicado que la Generalitat se enfrenta al triple reto de “combatir la epidemia silenciosa en la salud mental”, para lo que se ha creado un comisionado para atender la salud psicológica de la población valenciana; “evitar brotes de desigualdad en la salida de la crisis”, por lo que se están desarrollando acciones dirigidas a crear trabajo y reforzar la protección social; y en tercer lugar “hacer justicia con los que peor lo han pasado”.



Por último, ha avanzado que el nuevo plan de ayudas Resistir Plus, que será presentado en los próximos días, contempla 647 millones de euros para “reforzar a las empresas, los autónomos y los trabajadores que más se han sacrificado”, y ha asegurado que los esfuerzos realizados por la hostelería y el turismo serán recompensados con estas ayudas.



En la reunión de la comisión interdepartamental han participado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau; la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo; el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà; la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló; el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent; y el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.



Restricciones en vigor



Además de las medidas anunciadas por el president, cabe destacar que se mantiene la prohibición de celebraciones populares, desfiles o espectáculos itinerantes.



Los eventos permitidos y que puedan implicar aglomeración de personas se realizarán con un aforo máximo del 75% y 500 personas de máximo en interiores y 1.000 en exteriores.



Se pueden establecer cuatro sectores con servicios de baño, entrada y salida, y hostelería diferenciados con 500 personas por sector. Además, la distancia entre asientos será de 1,5 metros, y las entradas y salidas serán escalonadas.



No se permite ni alimentos ni bebidas (excepto agua) fuera de la zona de restauración, y tampoco se puede fumar ni utilizar dispositivos electrónicos de inhalación o similares.



Modificación de aforos



Además del incremento del aforo máximo en ceremonias y celebraciones, religiosas o civiles, también pasa del 30 al 50% el aforo máximo en zonas comunes de hoteles, albergues, casas rurales y otros alojamientos; actividades de ocio educativo, educación de tiempo libre, escuelas de animación juvenil; y piscinas, playas y spas.



En cuanto a las actividades deportivas y eventos con público (excepto entrenamientos que se mantienen sin público), el máximo de asistentes será de 1.000 personas en instalaciones abiertas y 500 en cerradas; y la participación de deportistas será de 1.000 en instalaciones abiertas y 300 en cerradas.



Se produce un incremento del aforo máximo del 50 al 75% en pabellones de congresos, salas de conferencias o multiusos; cines, autocines, cines de verano, teatros, anfiteatros, auditorios, salar de artes escénicas y circos; bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, galerías de arte y otros equipamientos culturales.



Asimismo, el aforo máximo será del 75% en enseñanzas artísticas regladas en conservatorios y centros autorizados; no regladas en escuelas de música o danza y actividad formativa de agrupaciones musicales en general; academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada; establecimientos y locales comerciales y de servicios profesionales; y mercados de venta no sedentaria.



En cuanto a visitas guiadas, guías turísticos, actividades de tiempo libre, parques infantiles y la práctica de la actividad física, tanto individual como dirigida por un profesional, se podrá producir en grupos de 20 personas en recintos abiertos y de 10 en recintos cerrados.



En el caso de locales de ocio, podrán ejercer si su licencia lo permite, actividades de restauración y hostelería en las mismas condiciones que regulan las actividades de ocio y hostelería.