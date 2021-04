RICARDO ARJONA HACE HISTORIA CON “HECHO A LA ANTIGUA” – 160.000 ASISTENTES AL CONCIERTO EN STREAMING MÁS MULTITUDINARIO DE LA HISTORIA DE LATINOAMERICA

La asistencia desbordó las previsiones colapsando las pasarelas de acceso al streaming

El concierto “Hecho a la Antigua” tuvo lugar en el paraje emblemático de Antigua Guatemala y fue iluminado únicamente por 5.000 velasEl evento es el concierto en streaming con mayor afluencia de público de toda la historia de Latinoamérica

Nuevo récord de Ricardo Arjona

“Hecho A La Antigua” se convirtió en el livestreaming más visto en la historia de Iberoamérica marcando un nuevo récord de Ricardo Arjona, reuniendo, además, audiencias de 5 continentes, con un gran número de espectadores de países tales como: Japón, Australia, Rusia, Francia, Croacia, República Checa, Dubai, Irlanda, Finlandia y África.

metamorfosis, discográfica del artista, determinó que una manera de subsanar los inconvenientes para el resto de personas que no pudieron acceder es mantener el streaming 48 horas más para que todos puedan ser testigos del concierto.

Una manera de compensar a los que no pudieron acceder por el colapso de la plataforma ante la demanda de más de 160 mil personas ingresando al mismo tiempo.

Ricardo Arjona eligió su ciudad natal ANTIGUA GUATEMALA para la creación de “HECHO A LA ANTIGUA”.

El show, único en su tipo, fue iluminado por más de 5 mil velas para recrear un ambiente mágico y natural para llevar al público un hecho histórico. Más de 80 personas entre músicos, ingenieros, técnicos y producción tuvieron en sus manos esta impresionante puesta en escena en uno de los lugares más emblemáticos del mundo: Antigua Guatemala

—– SOBRE RICARDO ARJONA —-

80 millones de copias vendidas en todo el mundo 15 álbumes de estudio, 19 recopilatorios, más de 30 canciones compuestas para otros artistas

Es poseedor de un Grammy (5 nominaciones) y de un Grammy Latino (14 nominaciones)

4 premios Billboard (11 nominaciones)

4 álbumes en el #1 del Billboard Latino

34 Luna Park seguidos en Argentina

Record de asistencia a un concierto en Guatemala – 120.000 personas

Artista internacional con más conciertos seguidos en el Auditorio Nacional de México (57)

Ha colaborado junto a Tony Benet y se declara gran admirador de Serrat y de Joaquín Sabina Es el artista que más veces ha actuado en el mítico festival Viña del MarSABINA dijo sobre él:

«La noche antes del concierto estuve tomando copas en un bar –de cuyo nombre no quiero acordarme–. Y me hablaron de un cantante que estaba empezando. ¡Empezando! ¡Qué carajo! Ese cantante guatemalteco ha acabado con todos nosotros… Lo digo porque esta canción, ‘Corre, dijo la tortuga’, un día me dijo que le hubiera gustado escribirla él. ¡Así que se la mando con un beso a Ricardo Arjona!».— Joaquín Sabina (En Guatemala)

Además, el artistas creó la ONG “Adentro” , para crear nuevas oportunidad para los niños y jóvenes guatemaltecos.