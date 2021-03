18/03/2021

– Recuerda que el sistema de financiación autonómico “lleva caducado desde el año 2014”

– “Entendemos que hay una pandemia, pero no puede seguir parando algo que es una necesidad perentoria para la Comunitat Valenciana”, indica





La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que al Gobierno central “se le ha pasado el arroz” con la reforma del sistema de financiación, que “lleva caducado desde el año 2014”.



Preguntada por los periodistas sobre la reunión que mantuvo el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta del Consell, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, ha recordado que, “en el acuerdo de investidura, el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, incluyó la necesaria reforma del sistema y un calendario del inicio de la reforma del sistema”.



“Entendemos que hay una pandemia por medio, pero no puede seguir parando algo que es una necesidad perentoria para la Comunitat Valenciana y para que los valencianos y valencianas tengamos igualdad de oportunidades e igualdad de trato respecto de otros territorios de España”, ha insistido Oltra.



A este respecto, la vicepresidenta se ha mostrado convencida de que “en un Gobierno que se sitúa en la feminidad y el feminismo, como es el Gobierno de España, pueden hacer más de una cosa a la vez. Unos pueden gestionar la pandemia y otros pueden intentar arreglar el sistema de financiación caducado”.



En este sentido, Oltra ha hecho hincapié en la postura “unánime” de toda la sociedad valenciana respecto a la reforma del sistema de financiación, de modo que “todas las fuerzas democráticas de Les Corts, los agentes económicos y sociales, universidades, entidades locales, diferentes asociaciones y la sociedad civil en su conjunto estamos reclamando un trato justo y constitucional”.



Respecto a las vías de reclamación, la vicepresidenta y portavoz del Consell ha señalado que “el espacio político da para acciones en este sentido”.



En su opinión, “los representantes valencianos en el Congreso de los Diputados y en el Senado pueden plantear una acción conjunta que proponga la aceleración de lo que ha de ser el nuevo sistema de financiación y, sobre todo, un sistema que garantice que a los valencianos y valencianas se les trata no de una manera injusta, sino de manera constitucional y justa”.