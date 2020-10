El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, participa en una mesa redonda en defensa del sector taurino en Valencia junto al diputado José Luis Aguirre y el torero Vicente Barrera

Valencia, 23 de octubre de 2020. El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, ha afirmado hoy en Valencia que lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, en referencia a la moción de censura, es una fotografía de la situación política en España. “Por un lado tenemos un Gobierno social-comunista arropado por los peores enemigos de España, aquellos que quieren romperla, los separatistas, los que han pactado con los filoetarras y que justifican el asesinato de casi un millar de españoles en los últimos 40 años, arropados por los comunistas que quieren convertir España en la Cuba castrista o en la Venezuela bolivariana; y en el otro lado tenemos una derechita acobardada, acomplejada, que ha preferido ponerse al lado de quienes están llevando a España a la peor situación política, a la peor situación económica, a la ruina”.

Ortega Smith ha añadido que los 52 diputados de VOX se han quedado solos. “Pero, estamos rodeados de millones de españoles en la calle que no entienden cómo una mayoría de diputados, que dicen defender la soberanía nacional, no han apoyado una moción que tenía dos objetivos claros: que el Gobierno del paro, el Gobierno de los muertos por negligencia, por abandono y por mentira, el Gobierno del pacto con los enemigos de España, salga de la Moncloa con carácter inmediato; y, en segundo lugar, el compromiso de Abascal de convocar unas elecciones antes de finalizar el año para que los españoles tengamos la oportunidad de decidir quién ha de tomar las riendas de España”.

El secretario general de VOX ha sido contundente: “Si tan seguro estaba el Gobierno del Covid, del paro, de la traición, de que esta moción de censura no servía para nada por qué no aceptan que los españoles puedan decidir. La explicación es que en el fondo saben que los españoles en cuanto puedan hablar van a decir que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son los responsables de lo que está ocurriendo en España y no pueden continuar ni un segundo más en la Moncloa”.

Defensa del sector taurino

Ortega Smith ha participado en la mesa redonda en defensa del sector taurino en el Casino de Agricultura de Valencia, organizada por el Forum Vía Augusta, presidido por Sonia Mollá, de la que también ha formado parte el diputado autonómico y portavoz de Agricultura de VOX en las Cortes Valencianas, José Luis Aguirre; el torero valenciano Vicente Barrera; el empresario y ganadero Gregorio de Jesús; la ganadera de Cabanes Laura Parejo; el periodista Enrique Amat; el presidente de la Asociación Valenciana de Bous al Carrer, Vicente Nogueroles; el banderillero Luis Blázquez; y el periodista y experto taurino, Paco Delgado, que ha moderado la tertulia.

Ortega Smith ha defendido la libertad de los españoles para decidir si quieren o no ir a los toros y ha advertido que la izquierda pretende prohibir las tradiciones españolas más arraigadas como es la tauromaquia. “Un día caerán los toros, pero otro día alguien decidirá que el teatro no le gusta y otro día dirán que hacer submarinismo molesta a los peces. Ojo, porque aquello que nos parece impensable podría ocurrir a manos de los enemigos de la libertad”.

José Luis Aguirre ha incidido en los problemas actuales que sufre este sector y la persecución ideológica por parte de la izquierda. “Queremos analizar y dar a conocer los diferentes problemas del sector taurino –el de los ganaderos, los subalternos, las empresas, las peñas– y poder formar, así, un criterio sobre la situación actual de la tauromaquia. En la Comunidad Valenciana tenemos un problema porque el Botánico, la izquierda, que está gobernando, se opone siempre a cualquier iniciativa que tiene que ver con el toro bravo”.

Asimismo, Aguirre ha puesto de relevancia que la lamentable discriminación de las ganaderías de bravo respecto al resto en plena pandemia. “Se ha ayudado a todas las ganaderías y se ha excluido explícitamente a las de toro bravo cuando es la que más contribuye en España a fijar población en las zonas rurales y a la conservación y mantenimiento del medio ambiente. La mayoría de estos trabajadores depende del Ministerio de Cultura, son autónomos y cotizan como artistas y toreros, pero en las ayudas públicas que ha dado el Ministerio para este tipo de trabajadores se ha excluido a todos los taurinos y esto es muy injusto”.

Barrera: “La tauromaquia es la Cenicienta de este país”

Por su parte, el torero valenciano Vicente Barrera ha hecho un alegato en defensa de la libertad y de la igualdad y ha comparado la tauromaquia con la Cenicienta de este país. “La cultura del toro ha sido ignorada cuando no perseguida y nunca protegida desde las propias instituciones. VOX defiende que la tauromaquia debe tener el mismo trato igualitario desde el Ministerio de Cultura o desde cualquier otra institución pública que el resto de las culturas englobadas en el propio Ministerio y a sus trabajadores y espectadores se les debe asegurar la libertad como a cualquier otro colectivo de este país. Una libertad que se ha puesto en serio peligro especialmente en los últimos 10 años”.

La pandemia ha causado estragos en el sector

El periodista taurino, Paco Delgado, ha expresado su preocupación por el azote que está suponiendo la pandemia de coronavirus en el sector taurino. “La pandemia ha causado estragos en el mundo de los toros, desbaratando casi por completo la temporada y causando daños gravísimos a matadores, ganaderos, subalternos, etc. Pero, también ha dejado al descubierto dos serios problemas que afectan al negocio taurino: el empeño por parte de la izquierda radical para lograr la abolición de la fiesta de los toros, dificultando la organización de festejos y ahogando posibles vías de financiación; y, por otra parte, la absoluta falta de organización y unión del sector”.

Prensa y Comunicación

Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana

agirones@valencia.voxespana.es