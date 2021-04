PREMIOS OSCARS

Chloé Zhao y su ‘Nomadland’, los grandes ganadores de los Premios Oscars

‘Nomadland’, ganadora del Oscar a Mejor Película 2021

Anthony Hopkins, ganador del Oscar a Mejor Actor 2021 por El Padre

Frances McDormand, ganadora del Oscar a Mejor Actriz 2021 por ‘Nomadland’

Daniel Kaluuya, ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto 2021 por ‘Judas y el mesías negro’

Youn Yuh-Jung, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto 2021 por ‘Minari’

Llega la última categoría. Joaquin Phoenix presenta al ganador al Oscar por “Mejor actor protagonista”:



– Riz Ahmed, por ‘El sonido del metal’.

– Chadwick Boseman, por ‘El trasero negro de Ma Rainey’

– Anthony Hopkins, por ‘El padre’. – GANADOR

– Gary Oldman, por ‘Mank’.

– Steven Yeun, por ‘Minari’.

Ahora llegó el momento de conocer a la ganadora al Oscar por “Mejor actriz protagonista”:



– Viola Davis, por ‘El trasero negro de Ma Rainey’.

– Andra Day, ‘EE.UU. VS Billie Holiday’

– Vanessa Kirby, por ‘Fragmentos de una mujer’.

– Frances McDormand, por ‘Nomadland’. – GANADORA

– Carey Mulligan, por ‘Una joven prometedora’.

Otra de las categorías más relevantes de la noche llega. El Oscar a “Mejor Película” se lo lleva:

– El Padre’, de Florian Zeller.

– ‘Judas y el mesías negro’, de Shaka King.

‘- Mank’, de David Fincher.

‘- Minari’, de Lee Isaac Chung.

– ‘Nomadland’, de Chloe Zhao. – GANADORA

– ‘Promising Young Woman’, de Emmerald Fennel.

‘Sound of metal’, de Darius Marder.

– ‘El juicio de los 7 de Chicago’, de Aaron Sorkin.

Llegó el momento de conocer al ganador al Oscar por “Mejor canción original”:



– Judas y el mesías negro – GANADORA

– El juicio de los 7 de Chicago

– Husavik

– La vida por delante

– Una noche en Miami

El Oscar a ‘Mejor banda sonora’ se lo llevaTrent Reznor, Atticus Ross y Jonathan Batiste por sus composiciones para ‘Soul’.

Llegó el momento de conocer al ganador al Oscar por “Mejor edición”:



– El Padre

– Nomadland

– Promising young woman

– Sound of metal – GANADOR

– El juicio de los 7 de Chicago

¡Continúan los premios! El Oscar a “Mejor fotografía” se lo lleva:



– Judas y el mesías negro

– Mank – GANADORA

– Noticias del gran mundo

– Nomadland

El Oscar a “Mejor diseño de producción” se lo lleva:



– El Padre

– Ma Rainey’s black bottom

– Mank – GANADOR

– News of the world

– Tenet

Llega otra de las categorías más relevantes de la noche. El Oscar a “Mejor actriz de reparto” se lo lleva:



– Maria Bakalova por ‘Borat’.

– Glenn Close, por ‘Hillbilly: Una elegía rural’.

– Olivia Colman por ‘El padre’

– Amanda Seyfried, por ‘Mank’.

– Yuh-Jung Youn, por ‘Minari’ – GANADORA

Llega uno de los momentos preferidos para todos los amantes de la edición. El Oscar a “Mejores efectos visuales” es para:



– Love and monsters

– The midnight sky

– Mulan

– The one and only Ivan

– Tenet – GANADORA

Ahora, el Oscar a “Mejor documental” es para:



– Collective

– Crip Camp

– The mole agent

– My octopus teacher – GANADOR

– Time

Ha llegado el momento de conocer quien se lleva el Oscar por “Mejor corto documental”:



– Colette – GANADORA

– A concerto is a conversation

– Do not split

– Hunger Ward

– A love song for Latasha

Una de las categorías más importantes en el mundo de la animación llega. ¿Listos para conocer quien se lleva el Oscar por “Mejor película animada”?



– Onward

– Over the moon

– A shaun the sheep movie: Farmaggedon

– Soul – GANADORA

– Wolfwalkers

Es hora de conocer al ganador al Oscar por “Mejor corto de animación”

– Burrow

– Genius Loci

– Si algo ocurre, te quiero – GANADOR

– Opera

– Yes-people

El Oscar a “Mejor Cortometraje” se lo lleva “Two Distant Strangers”, inspirado en la muerte de George Floyd.

Ahora es momento de conocer al ganador al Oscar por “Mejor sonido”

– Greyhound

– Mank

– News of the world

– Soul

– Sound of metal – GANADOR

Llegó el momento de conocer quién se lleva el Oscar a “Mejor director”:



– Thomas Vinterberg, por ‘Otra ronda’.

– David Fincher, por ‘Mank’.

– Lee Isaac Chung, ‘Minari’.

– Chloé Zhao, por ‘Nomadland’. – GANADORA

– Emerald Fennell, por ‘Promising Young Woman’.

¿Listos para conocer al ganador al Oscar por ‘Mejor diseño de vestuario’?

– Emma

– Ma Rainey’s black bottom – GANADORA

– Mank

– Mulan

– Pinocchio

Ahora es momento de conocer quien se llevará la estatuilla dorada por ‘Mejor maquillaje y peluquería’

– Emma

– Hillbilly elegy

– Ma Rainey’s Black Bottom – GANADORA

– Mank

– Pinocchio

Una de las categorías más relevantes de la noche. Es hora de conocer al ganador al Oscar por ‘Mejor Actor de Reparto’:

– Sacha Baron Cohen, por ‘El juicio de los siete de Chicago’.

– Daniel Kaluuya, por ‘Judas y el mesías negro’. – GANADOR

– Leslie Odom, por ‘Una noche en Miami’.

– Paul Raci, por ‘El sonido del metal’.

Ahora es momento de conocer al ganador al Oscar por “Mejor película internacional”:

– Another round – GANADOR

– Better Days

– Collective

– The man who sold his skin

– Quo vadis, Aida?

El segundo Oscar de la Noche es para la categoría de “Mejor Guión Adaptado”:

– Borat

– El Padre – GANADOR

– Nomadland

– Una noche en Miami

– El tigre blanco

El Primer Oscar de la Noche es por “Mejor Guión”:

– Judas y el mesías negro

– Minari

– Promising young woman – GANADORA

– Sound of metal

– El juicio de los 7 de Chicago

La 93º edición de los Premios Oscar ha dado inicio de manera oficial. Los premios están a punto de comenzar a ser entregados, ¿listos?

La multifacética Glenn Close ha sido nominada al Premio Oscar en ocho ocasiones y nunca se ha llevado la estatuilla dorada, sin embargo, eso podría cambiar esta noche, pues la actriz podría llevarse su primer Oscar por su actuación en ‘Hillbilly Elegy’. ¿Te gustó su actuación?