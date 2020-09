Hace unos días, Paz Padilla dio una entrevista muy bonita en ‘Sábado Deluxe’ donde contó cómo había vivido la enfermedad de su marido, Antonio Juan Vidal, que falleció a los 53 años por un tumor cerebral hace unos meses. Tras este duro varapalo, ayer la actriz de ‘La que se avecina’ volvía a su puesto de presentadora en ‘Sálvame Diario’ recuperando, de este modo, la normalidad poco a poco. Y es que, a pesar de los duros momentos que ha vivido la intérprete en los últimos meses, Paz nunca ha perdido la sonrisa. Hoy, en su programa, la presentadora ha desvelado quién le ha ayudado enormemente…© Mediaset Paz Padilla

Aunque la presentadora de televisión se muestra feliz, no puede evitar emocionarse al recordar los duros momentos que pasó debido a la enfermedad de su marido. Y es que, además de su hija, familia y compañeros de profesión, la actriz tuvo el apoyo incondicional de su perrita.

Ha sido durante la sección de ‘Sálvame’, en la que se apoya la adopción de perros, donde la intérprete se ha emocionado enormemente. “En estos momentos, me ayudó muchísimo mi perra. Ella dormía conmigo y me hacía mucha compañía”, aseguró.© Mediaset Paz Padilla

Además, ha hecho un alegato a favor de la adopción perruna. “Cuando adoptas un perro te están ayudando a tí no tú a ellos”, sentenció Padilla, visiblemente emocionada.



La historia con la que Paz Padilla se emociona y no reprime las lágrimas

El pasado miércoles, Paz Padilla regresaba a su puesto como presentadora de ‘Sálvame’. En su vuelta al trabajo se mostraba tan positiva y fuerte como en su comentadísima entrevista en ‘Sábado Deluxe’, donde habló a corazón abierto de la enfermedad de su marido, Antonio Juan Vidal, fallecido el pasado 18 de julio como consecuencia de un tumor cerebral. “Tenía ganas de trabajar. 52 días sin hacerlo, he tenido mi proceso y mi tiempo, ahora la vida continúa”, manifestaba en su esperado retorno a la pequeña pantalla. “El domingo fue precioso, cuando llegué a casa pensé a ver si todo el mundo me había entendido», añadía. Y revelaba las palabras que le había dicho una amiga: «Cuando tú acompañas a alguien a transcender la vida te manda un regalo, entendí cuál era el regalo, el cariño de todos vosotros”. Aunque está en pleno duelo y el dolor por la pérdida de su marido seguirá por mucho tiempo, cree que será capaz de sobrellevarlo. «La dosis del sufrimiento te la pones tú. Aún estando enfermo puedes ser feliz”, subrayaba. En su reaparición ante las cámaras, Paz estaba muy entera. Procuró no emocionarse ni caer en el dramatismo. Una vez más, quería enseñar su lado más optimista y vital y hacía alarde de su sonrisa y su sentido del humor, que es su sello de identidad.