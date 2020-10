MADRID, 22 Oct. (CHANCE) –

La revista Vogue España ha celebrado la novena edición de Who’s On Next con una fiesta de lo más especial para los amantes de la moda española en la Fundación Giner de los Ríos, a la que no ha faltado Pelayo Díaz que, molesto, ha criticado el comportamiento de ciertos influencers durante la pandemia quedándose en casa subiendo stories en vez de apoyar a su sector acudiendo a las semanas de la moda de diferentes capitales como Madrid, París o Milán.

– CHANCE: Contento de que pueda haber más movimiento en el mundo de la moda.

– PELAYO: Sí, se necesita, tenemos que seguir haciendo que esta rueda continúe, la industria de la moda es muy importante, de la que come mucha gente y hay muchos trabajos aparte de los diseñadores y costureras. la pirámide la forman muchos elementos y tenemos que seguir girando.

– CH: Se ha organizado de forma diferente pero al final se han hecho cosas. Tú en tu caso no has parado, te has podido seguir moviendo.

– PELAYO: Yo fui a las Fashion Weeks para apoyar a las marcas y a las firmas que siempre me habían apoyado a mí cuando todo era muy fácil, ahora que es difícil y de verdad necesitan el apoyo de los influencer, no quería quedarme en casa de brazos cruzados y no hacer nada por quedarme cómodamente en mi casa subiendo stories. Yo quería ayudar a que esa rueda gire y a que los diseñadores que han trabajado durante tanto tiempo en sus colecciones se puedan ver, las costureras sigan trabajando, los trasportistas sigan llevando, los restaurantes puedan abrir… al final no es solo la moda lo que apoyamos, intentamos que siga todo lo más normal posible porque si no se avecina una crisis muy terrible.