– Se han finalizado ya o están en ejecución obras por valor de 33,2 millones de euros en más de 79 kilómetros y se invertirán 41,8 millones en actuaciones programadas en otros 144,9 kilómetros de la Comunitat

– Arcadi España ha firmado este martes un convenio con la Asociación Europea de Vías Verdes y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para la organización del 10º Premio Europeo de Vías Verdes 2021





La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, va a realizar una inversión global de más de 75 millones de euros – concretamente 75.066.944 euros- para la creación y mejora de 224 kilómetros de vías verdes y carriles ciclopeatonales de la Comunitat Valenciana. Por provincias, las actuaciones afectarán a 58,9 kilómetros de trazados de Alicante, a 33,1 kilómetros de Castellón y a 131,9 kilómetros de Valencia.



En la actualidad ya se han finalizado o se encuentran en ejecución obras de extensión y adecuación, por valor de 33,2 millones de euros, en 79,1 kilómetros de vías de la Comunitat y se han programado actuaciones en otros 144,9 kilómetros, para las que se prevé invertir 41,8 millones de euros.



Así lo ha anunciado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, tras la firma del convenio de colaboración con la Asociación Europea de Vías Verdes (EGWA) y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) para la organización de la entrega del 10º Premio Europeo de Vías Verdes 2021 y de la Jornada Internacional sobre Turismo y Bicicleta y Vías Verdes en septiembre de este año.



“La Generalitat apuesta por la consolidación de espacios como las vías verdes que inviten a la elección de opciones de movilidad, tanto para el día a día como para los momentos de ocio, que sean respetuosas con el entorno más próximo y el medio ambiente”, ha señalado el titular de Política Territorial.



“Por ello -ha continuado el conseller-, la celebración de los Premios Europeos de Vías Verdes 2021 y de una jornada internacional supondrán promocionar el uso de estos itinerarios como una alternativa más para el deporte y también para un turismo más sostenible”.



“Que la Comunitat Valenciana acoja estos importantes eventos -ha insistido Arcadi España-, servirá como escaparate para mostrar el carácter sostenible de las prácticas de movilidad no motorizadas y el valor patrimonial y paisajístico que las Vías Verdes tienen en la Comunitat Valenciana”.



Por su parte, el director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, José Carlos Domínguez Curiel, ha destacado el compromiso de las tres instituciones firmantes para poner en valor las Vías Verdes de la Comunitat Valenciana y ha recordado que en España existen más de 3.100 kilómetros de estas vías, “que tienen un destacado impacto para la sociedad al recuperar infraestructuras ferroviarias reconvertidas para la realización de actividades al aire libre, favorecer una movilidad sostenible e impulsar la economía”.



Itinerarios ferroviarios readaptados



Para Arcadi España, “la Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, está firmemente comprometida con el desarrollo, promoción e impulso de las vías verdes, antiguos trazados ferroviarios en desuso readaptadas para el uso de transporte no motorizados”.



“Con este objetivo, desde la Conselleria se proyectan y desarrollan diversos trazados de vías verdes que forman parte de una Red de Itinerarios no Motorizados, que integra las redes Eurovelo y la Vía Litoral, en el marco de la Estrategia de Movilidad de la Generalitat”, ha apuntado el conseller.



La Generalitat es miembro fundador de la Asociación Europea de Vías Verdes, EGWA, que organiza desde 2003 con carácter bianual los premios “European Greenways Award (EGA)”, para reconocer las mejores prácticas, iniciativas y logros conseguidos en Europa en materia de Vías Verdes. La EGWA y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles colaboran en la organización de actividades de interés común vinculadas a Vías Verdes y en la realización de proyectos europeos.