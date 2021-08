Los vecinos siguen pidiendo un centro de mayores

En la respuesta remitida a Marta Torrado se habla de un centro socio-administrativo para gestionar de forma centralizada el sistema de autonomía y atención a la dependencia

El barrio carece de un centro de mayores donde puedan realizar actividades

Valencia. 07-08-2021.- La concejala del Grupo Municipal Popular Marta Torrado ha

criticado que el Ayuntamiento no dé la cara y no le cuente la verdad a los vecinos de la zona de la plaza de El Pilar, “que el edificio municipal que va a unir la plaza con Guillem de Castro va a dejar de ser un espacio socio cultural como dice el cartel de la obra y va a quedarse en oficinas en las que trabajen funcionarios para tramitar expedientes de Dependencia”.

Marta Torrado ha explicado que la concejalía de Servicios Sociales, Vivienda y Patrimonio Municipal le ha respondido en las preguntas por escrito del Pleno del mes de julio que el edificio recayente a Guillem de Castro 38 será un centro socio-administrativo en que se ubicarán y se pretende gestionar de una manera centralizada la tramitación del sistema de autonomía y atención a la dependencia.

Por tanto, “han cambiado el destino del edificio sin contar con las necesidades del barrio, que lleva años pidiendo que en ese lugar se instale un centro municipal de mayores para poder realizar actividades, que colocaron carteles en los balcones, que se han manifestado y que leen en el cartel de las obras una finalidad que no es cierta. ¿Dónde está para este barrio la Valencia a 15 minutos? Mucho eslogan pero luego no lo practican”.

La concejala popular se ha reunido con vecinos de la zona que han manifestado primero su sorpresa por el cambio de uso y después su tristeza al ver frustrados sus deseos de un centro de mayores. “Llevan muchos años luchando para que se atendieran sus necesidades y con el cambio de uso se pierde una oportunidad de oro de poder crear en Velluters una dotación de estas características”.

“Desde el PP nos hemos hecho eco de las peticiones de los vecinos, en octubre de 2020 ya presenté en la Comisión de Bienestar una moción para que se dedicara a la Tercera Edad, pero fue rechazada por el equipo de gobierno. Ahora vemos cuál era el verdadero motivo del voto en contra, tenían un nuevo destino para las obras”, ha apuntado Torrado.

El edificio que se está construyendo es un proyecto del Plan Confianza con un presupuesto de 2,1 millones de euros. El plazo de ejecución era de 10 meses, pero la obra sufrió un retraso al encontrar durante las excavaciones previas restos del antiguo convento de Nuestra Señora del Pilar, construido en el S.XVII y derribado en 1964. Por este motivo, se tuvo que modificar el proyecto inicial porque parte del claustro, un muro y la portada van a quedar integrados en el edificio, lo que ha condicionado y reducido la superficie construida.

La concejala popular ha destacado que los vecinos “se sienten estafados porque como las pancartas en este tema no las han llevado ni Ribó ni sus concejales sino ciudadanos anónimos no han considerado importante la petición vecinal y finalmente no han querido dotar al barrio con un centro para las personas de más edad” añadiendo “al final, como siempre han antepuesto sus intereses administrativos a las propuestas de los que viven en la zona”, ha concluido.