La marihuana ha llegado a los estancos por sorpresa. Ha sido después del confinamiento cuando se ha empezado a generalizar su venta en estancos, herboristerias, tiendas de parafernalia, y grow shops. Muchos han empezado a vender este tipo de productos procedentes del banco de semillas de Cannabis por la creciente demanda en su faceta de ansiolítico natural. En la actualidad cualquier persona mayor de edad puede acudir al estanco y pedirle al estanquero de su barrio productos derivados del cannabis que tengan un alto porcentaje de CBD, pero siempre bajo de THC (menor siempre del 0,2%).

Aunque hemos de decir que dependerá de la provincia en la que tengamos establecida nuestra residencia resultara más o menos sencillo encontrar un estanquero que venda productos de CBD. El motivo es que esto depende mucho en función de la permisividad de cada Comunidad Autónoma y, en este sentido, actualmente en España las menos restrictivas son Cataluña, País Vasco y Cantabria.

La clave es que el producto que ofertan estas tiendas no tiene efectos psicoactivos. No coloca. No tiene THC (Tetrahidrocannabinol), que es el principio psicoactivo del cannabis. Estos productos han sido modificados para que solamente contengan CBD, que es otro de los componentes del cannabis.

Los estanqueros están muy contentos con el nuevo producto producto que ha entrado en sus estanterías y que ha dinamitado una nueva cultura de los fumadores “de toda la vida”. Ahora se solicita más este ansiolítico natural que ha sido acogido con gran interés aumentado considerablemente el número de pedidos que se realizan en los estancos.

Qué es el CBD

El CBD simplemente el acrónimo de (cannabidiol) lleva en realidad varios años haciéndose un hueco en el mercado de los tratamientos con fines terapéuticos, es uno de los muchos compuestos químicos encontrados en la planta de cannabis,Este componente del cannabis no tiene propiedades psicoactivas, que son las que producen el ‘colocón‘ (y que sí tiene el tetrahidrocannabinol -THC-) pero ayuda a aliviar los dolores y, por su amplio abanico de propiedades, su consumo ha se ha extendido entre la población. Son más de cien los que se han descubierto hasta ahora, y posiblemente se sigan consiguiendo nuevos compuestos de esta familia llamada Cannabinoides.

Este compuesto afecta a nuestro organismo de diferentes formas. Por ejemplo, es un analgésico poderoso: actúa bloqueando los receptores del dolor en nuestro cerebro, por lo que incluso si notamos algún tipo de molestia, no podemos sentirlo. Aunque este efecto es parcial, sigue siendo una muy buena y mejor alternativa a muchos tratamientos analgésicos. Especialmente si el dolor es crónico, creemos que el CBD es la mejor opción porque no causará efectos secundarios debido al consumo a largo plazo y no causará adicción ni tolerancia.

¿Qué productos de CBD ofrecen los estancos?

La gama de productos que ofertan los estancos puede ser tan variada como la que ofertan comercios especializados en CBD como los grow shop o ecommerces. Se puede encontrar desde hierbas aromáticas, cremas, aceites, hachís de CBD, flores (cogollos) hasta papeles para fumar elaborados con cannabidiol. Te recomendamos visitar nuestro catálogo de flores y aceites para que puedas ver de qué tipo de productos hablamos.

Lo que de momento apenas se ve en los estancos son semillas, abonos o fertilizantes; ya que son productos más orientados al cultivo de la planta y por lo tanto no son de interés para el público del estanco que busca un producto de CBD apto para su uso inmediato.

Lo más sorprendente es encontrar variedades de flores de ‘marihuana light y legal’ como la haze o la kush expuestas en la cristalera de un estanco donde tradicionalmente únicamente se veía tabaco y algún puro. Todos estos cambios forman parte de la “nueva normalidad” en la pandemia.

Usos terapéuticos del CBD

El cannabidiol es una sustancia natural segura, sin efectos psicoactivos.

Estudios controlados en humanos no han encontrado riesgo de toxicidad o efectos indicativos de potencial de dependencia. No obstante, el CBD puede reducir o prolongar la acción de un medicamento.

Dolor crónico en CBD podría paliar y hacer las funciones de analgésico, antiinflamatorio y disminuir de la reactividad al dolor.

Podría tener efectos terapéuticos en fibromialgia y en artritis y artrosis

Estrés y ansiedad. Efectos terapéuticos en estrés y ansiedad : Relajación, Antiestrés y ansiolítico, sin afectar al estado cognitivo, Tratamiento del trastorno por estrés postraumático (TEPT). Mejora de la percepción. Mejora de la memoria. Mejora de los trastornos del sueño

Efectos terapéuticos en depresión como antidepresivo o ansiolítico.

Efectos terapéuticos en insomnio como: Relajante, somnífero o analgésico.

Efectos terapéuticos en EA como neuroprotector; reduciendo el progreso de la degeneración celular. Antioxidante. Analgésico, Antiinflamatorio

Efectos terapéuticos en EP y trastornos del movimiento (Párkinson y otros trastornos del movimiento)

Efectos terapéuticos en EM (Esclerosis múltiple): Neuroprotector. Analgésico.Mejora de la espasticidad (contracción permanente de los músculos)

Reducción de los espasmos musculares

Efectos terapéuticos en epilepsia y epilepsia refractaria como anticonvulsionante, disminuyendo la severidad y la frecuencia de las convulsiones. Neuroprotector

Efectos terapéuticos en esquizofrenia como: Antipsicótico, Reducción del deterioro cognitivo

Efectos terapéuticos en DM (Diabetes): Mejora del procesamiento de glucosa. Mejora metabólica. Antioxidante

Efectos terapéuticos en EII (Enfermedades inflamatorias intestinales): Antiinflamatorio. Analgésico.Mejora de la motilidad intestinal

Efectos terapéuticos en enfermedades inflamatorias de la piel): Antiinflamatorio. Hidratante

Efectos terapéuticos en glaucoma : Antihipertensivo o hipotensor, reduciendo la presión intraocular