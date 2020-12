La ley estatal, a través de un Reglamento, obliga a realizar cada tres meses los trabajos de mantenimiento de los hidrantes y a que se conserven los partes de revisión al menos, durante cinco años a partir de la fecha de expedición.

de los hidrantes y a que se conserven los partes de revisión Grezzi tampoco ha facilitado a los consejeros el Plan de Autoprotección que exige el Decreto autonómico 32/2014 de 14 de febrero sobre el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana, Plan que deberá quedar registrado en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección de la conselleria de Gobernación.

que exige el Decreto autonómico 32/2014 de 14 de febrero sobre el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana, Plan que deberá quedar registrado en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección de la conselleria de Gobernación. El alcalde Ribó reconoció en declaraciones a los medios de comunicación que algunos de los hidrantes pudieron fallar, “ por este motivo en el PP consideramos fundamental que la empresa aporte los parte de revisión de revisión del mantenimiento de los hidrantes y sistemas antiincendios de las instalaciones de San Isidro”.

Los consejeros del PP piden que se aporte la documentación sobre los cursos en prevención de incendios que ha recibido el personal de la EMT que estaba de guardia en el pasado sábado en San Isidro, ante las dudas sobre la formación planteadas al respecto por un representante del comité de empresa.

Valencia. 11-12-2020.- El concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Mundina, ha denunciado hoy, momentos antes de que comenzara el consejo de administración de la EMT, que el Gobierno de Ribó y PSOE no ha aportado a los consejeros la documentación sobre el preceptivo programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de protección activa contra incendios que recoge tanto la legislación nacional como autonómica.

El Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, establece que “las actas de los mantenimientos, firmadas por el personal cualificado que los ha llevado a cabo, estarán a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, al menos, durante cinco años a partir de la fecha de expedición.

Además, según ha advertido Mundina las inspecciones de las entidades colaboradoras de la Administración (OCAS), trimestral y semestralmente, tienen la obligación de comprobar el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios y las Bocas de Incendios equipadas: Por ello, el edil popular ha insistido en que “no es suficiente con que Grezzi aporte la documentación sobre las inspecciones de los sistemas antiincendios, sino que debería haber trasladado a los consejeros los actas de revisión del mantenimiento”:

Por otro lado, Mundina ha advertido que Grezzi tampoco ha facilitado a los consejeros el Plan de Autoprotección que exige el Decreto autonómico 32/2014 de 14 de febrero sobre el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana a las instalaciones con capacidad para más de 200 vehículos y con más de 2000 m2, como es el caso de la cochera de la EMT de San Isidro.

Mundina ha recordado que este programa de mantenimiento es complementario con la inspección que se debe hacer cada diez años, son obligaciones legales diferentes, “pero Grezzi sólo nos ha aportado a los consejeros de la EMT la inspección que se hizo en 2019, pero ninguna acta de los programas de mantenimiento que es algo distinto”.

El concejal del PP ha asegurado que “es muy grave que no funcionaran hidrantes de la EMT, lo cual podía haber evitado la propagación del fuego y que no hubiera afectado a 26 autobuses. Por ello, desde el PP seguimos insistiendo en saber por qué no funcionaron, y queremos saber si se ha hecho el programa de mantenimiento trimestral y semestral que afecta tanto al funcionamiento, accesibilidad y señalización de los hidrantes como al propio sistema antiincendios”.