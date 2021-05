La vicealcaldesa anunció hace 11 meses que iba a ser la gran herramienta para desatascar la licencias “y la realidad es que de las más de 3.300 pendientes no se ha otorgado ninguna a través de entidades colaboradoras y sólo cuatro de nuevas solicitudes se han tramitado por este sistema”

La portavoz del PP ha pedido soluciones a los atascos de licencias de obras y actividad, “pues la resolución de expedientes urbanísticos debe ser una prioridad pues muchas de ellas van unidas a inversiones para la ciudad y a la generación de empleo”

Valencia. 23-05-2021.- El Gobierno de Ribó y PSOE mantienen Valencia atascada. No sólo sus calles por la deficiente gestión en materia de movilidad sino también por la larga burocracia que sufren los ciudadanos en los trámites para conseguir una licencia de obras o de actividad.

Hace casi un año se ponía en marcha una herramienta para desatascar las licencias con la autorización de empresas colaboradoras de certificación, pero la realidad es que luego de 11 meses “sólo se han dado cuatro licencias a través de entidades colaboradoras como si se hace en otro Ayuntamientos como el de Madrid”.

El atasco para conseguir una licencia se mantiene y el plan articulado por el Gobierno de Ribó y PSOE ha supuesto un nuevo fracaso para poder desatascar los más de 3.300 licencias de obras que tiene pendiente de resolver la concejalía de Urbanismo.

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha señalado que desde el PP “estamos insistiendo desde el primer momento que la administración no debe ser un tapón para las inversiones que llegan a la ciudad, y no puede tardarse años en conseguir una licencia de obras o de actividad, pues cada mes que pasa es una pérdida de oportunidad para generar riqueza en Valencia y lo más importante generar empleo. No pueden seguir poniendo parches y debe ampliarse con urgencia la plantilla tanto de licencias de obras como de actividad para que se aceleren los plazos. Esto permitirá que quien quiera invertir un euro en esta ciudad para generar trabajo pueda hacerlo lo antes posible”.

Catalá ha explicado que “es necesario desatascar el servicio de licencias de obras y de actividad para generar empleo, pues Valencia con 66.000 parados en las listas de INEM es necesario tomar medidas que incentiven las inversiones en la ciudad, y estos largos procesos para conseguir una licencia no ayudan a reactivar la economía”.