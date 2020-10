VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) –

El PP pedirá a la Sindicatura de Comptes una auditoría del departamento de salud de la Ribera entre los años 2018 y 2020 (después de la reversión al sistema público) para saber “qué nos va a costar” la recuperación para la gestión pública del departamento de Torrevieja, que se prevé para octubre de 2021, que ha calificado de “fregado administrativo”.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la síndica del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Bonig, que ha detallado que esta petición se materializará en una Proposición No de Ley (PNL) de tramitación de urgencia, y se ha preguntado si se “va a someter a estrés al sistema, a gastar más por ideología en una situación excepcional” o si se “va a mantener lo que funciona bien”. Por ello, ha querido saber “si nos va a costar más o menos, porque da la sensación de que el dinero no importa”.

Bonig ha instado al president de la Generalitat, Ximo Puig, a “sentarse con la empresa” y que llegue a un acuerdo para prorrogar el contrato “uno o dos años más” debido a esta “situación de complicación”: “No sabemos a lo que vamos a enfrentarnos en estos meses”, por lo que ha considerado que “no parece lógico y sensato meterse en este fregado administrativo”.

“Si ha sido un desastre en Alzira en un momento de normalidad, imagínense ustedes en plena pandemia meterse a discutir jurídicamente cómo se hace la reversión y estar más pendientes de informes y contrainformes que de salvar vidas”, ha indicado.

La portavoz ‘popular’ ha reprochado a Puig que se plantee la “reversión del hospital con 1.400 trabajadores en una de las comarcas más pobladas y que está viéndose más afectada en esta segunda oleada”. “Con este maremagnum, el gobierno de Puig plantea la reversión”.

“CHANTAJE DE COMPROMÍS Y UNIDAS PODEM”

Bonig ha asegurado que Puig, en su reunión del jueves, le dijo que “no era el mejor momento”. “Pero no me miró a los ojos, y cuando alguien no te mira a los ojos es que te está engañando, es que es consciente de que lo que está haciendo no es bueno, pero no tiene más remedio”, ha relatado.

Por ello, ha aseverado: “Si es chantaje de Compromís y Unidas Podemos, que no se preocupe. Tiene mi palabra de honor de que tendrá el apoyo del PP, de los 19 diputados del grupo parlamentario popular en este tema y en todo siempre que lo que se plantee sea razonable, dialogado y consensuado”.

“Si, como intuí, el problema eran sus socios, aquí está el PP. Con independencia de la ideología y del modelo, en estos momentos no es de recibo la reversión de Torrevieja”, ha manifestado, y ha criticado que se estén “derivando pacientes a la privada sin planificación”, por lo que ha asegurado que “no hay gestión y no hay planificación”.

En este sentido, ha abundado en que “no podemos en esta segunda oleada someter a un estrés, aparte de la inseguridad jurídica para los trabajadores”. Además, ha indicado que al comité de empresa les recibirán el 15 de diciembre. “Dios sabe qué pasará de aquí al 15 de diciembre”, ha expresado.

MIR Y REFUERZO DE SANIDAD

Bonig ha insistido en que “no se puede acordar una reversión sin saber qué nos va a costar”, y ha criticado que se use “dinero que no tenemos para reforzar la sanidad pública, la atención primaria y los MIR”.

Así, ha apuntado que Catalunya llegó este fin de semana a un acuerdo con los MIR y que Castilla y León, Madrid y Murcia también lo han hecho. Según Bonig, Puig le trasladó que había pedido a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que lo resuelva. “Señor Puig, césela”, le ha exhortado.

“Si hay dinero para dos agencias más, hay dinero para resolver el problema de los MIR. Llegue al mismo acuerdo que el resto de comunidades, los MIR son 2.640 profesionales que se van a marchar de la Comunitat en estos momentos”, ha manifestado.

ACUSA A PUIG DE “NO DECIR TODA LA VERDAD”

Preguntada respecto a la implantación del estado de alarma, Bonig ha lamentado que “se manden mensajes contradictorios”, y ha acusado a Puig de “no decir toda la verdad”: “Hace una semana estábamos muy bien y luego anunciamos el toque de queda antes que el resto”.

“El problema hemos pasado dos meses desde el estado de alarma sin modificar lo que reivindicaba el PP. Era necesario una reforma de la legislación ordinaria para dar instrumentos normativos comunes y fiables a todas las comunidades autónomas”, ha manifestado, y ha insistido que el presidente del PP, Pablo Casado, lo pidió “en abril” y que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo en abril que “lo reformarían”. “Todavía estamos esperando”, ha lamentado.

En este sentido, ha afirmado que PP y PSOE “en días acordaron la reforma del artículo 135 de la Constitución”. “En días podemos cambiar la ley y establecer un marco normativo claro”, ha manifestado.