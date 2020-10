La Junta de Gobierno aprueba mañana destinar los 32 millones de los ahorros de 2019 para pagar a los bancos amortizando la deuda municipal, en lugar de destinarla a ayudas a comerciantes, autónomos y hosteleros

Catalá afirma que es un nuevo fracaso del PSOE y pregunta a la vicealcaldesa quien le informa pues ayer en el pleno aseguró que estaban liberados

La portavoz del PP urge al Gobierno de Ribó y PSOE a exigir al Gobierno de Sánchez a liberar los remanentes para poder destinarlo a medidas de ayudas que podrían usarse en ayudas autónomos y comercios

Valencia. 22-07-2020. El Gobierno de Ribó y PSOE aprobarán mañana destinar los 32 millones de los ahorros municipales de 2019 para amortizar deuda. Se trata de un nuevo fracaso del PSOE ya que el presidente ha llegado tarde y no ha liberado los ahorros de los Ayuntamientos de 2019 para poder invertirlos en la lucha contra el COVID 19 como pedía el PP y los alcaldes de 27 ciudades españolas.

Catalá afirma que este hecho es un nuevo fracaso del PSOE, especialmente el Grupo municipal del PSOE, pues se ha dejado a los Ayuntamientos sin sus ahorros. “Con la amortización de deuda que se aprueba mañana el Gobierno de Ribó y PSOE destinará los 32 millones de los ahorros municipales a pagar a los bancos antes que destinarlos a ayudar a autónomos, comerciantes y hosteleros así como para la compra de mascarillas o atención a las personas más necesitadas”, explicó Catalá.

La portavoz del PP ha cuestionado a las afirmaciones de la portavoz del PSOE que aseguraba que Sánchez había liberado los ahorros. “Hemos sabido que en la Junta de Gobierno de mañana se va a aprobar amortizar de deuda los 32 millones de remanente del Ayuntamiento de Valencia. En ese sentido, nos reafirmamos lo que dijimos en el debate del estado de la ciudad, y es que el presidente Pedro Sánchez no ha podido liberar los remanentes para que los Ayuntamientos puedan destinarlos a sus prioridades, que esta COVID 19, con un repunte en la ciudad de Valencia, deberían ser para acciones sociales, para medidas de carácter sanitario y para medidas de estímulo de la economía”, explicó Catalá.

“Por tanto, ayer el PSOE y su portavoz no lo tenían muy claro o no se enteraron en el Pleno, pero lo que está claro es que van a llevar a amortización de deuda a la Junta de Gobierno los 32 millones de euros, lo que supone un nuevo fracaso del gobierno de Sánchez, que no ha llegado a tiempo para liberar los ahorros municipales por la poca capacidad que tiene para impulsar medidas económicas y financiera que ayuden a los Ayuntamientos”, añadió Catalá.