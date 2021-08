La parlamentaria por Castellón Rebeca Serna abandona el partido de Abascal en Les Corts pero no deja el acta denunciando “engaños y ocultaciones” y “menosprecio” a su trabajo

l grupo parlamentario de Vox en Les Corts pierde un diputado y sufre su primera fuga al grupo de los no adscritos. En concreto la diputada por Castellón Rebeca Serna ha anunciado hoy por medio de una carta que deja la formación de Abascal pero no el acta, pasando al grupo de los no adscritos donde ya hay cuatro diputados ex de Cs.

Serna, en una dura carta, acusa a la dirección de Vox en la Comunitat Valenciana de “pérdida de confianza desde los cargos orgánicos hacia los afiliados, y viceversa, desde los afiliados hacia los cargos orgánicos. No se actuaba con claridad y transparencia, de manera abierta, sino muchas veces con engaños y ocultaciones. Se hacían reuniones a escondidas, se contaba con unas personas y con otras no sin saber muy bien el porqué, se dejaba de lado a muchas de estas personas, que trabajaron por el partido desde el principio, a mí entre ellas, de modo que no sabía uno a qué atenerse”.

Asimismo denuncia “ninguneo” de sus ya ex compañeros de Vox y de “críticas a mis espaldas y de dejarme aparte, ahora también en el Grupo Parlamentario. Incluso se ha llegado a poner en cuestión mi relación personal con determinados afiliados, algunos de ellos personas que están en las listas de candidatos a diputados autonómicos. He asistido a muchos actos, como parte de mi trabajo, a los que no se ha dado ninguna relevancia, a diferencia de lo que se hace con otros diputados. En ocasiones, hasta me han dado literalmente la espalda, no me han dirigido la palabra, y se han hecho la foto aprovechando alguna ausencia mía”.

Para Serna, el punto de inflexión “fue una reunión de afiliados y simpatizantes del municipio donde resido con ciertos cargos orgánicos provinciales. No fui convocada a esa reunión, aunque sí asistieron personas que han estado trabajando por el partido desde el primer momento. En esa reunión se dijeron, presuntamente, cosas insultantes sobre mí, sin estar yo presente, y se menospreció el trabajo realizado, a pesar de que en las últimas elecciones Vox fue la segunda fuerza más votada en ese municipio”.

“Como en otras ocasiones, intenté que se aclarasen las cosas internamente, pero de nuevo ningún interés por parte de nadie. Y como remate, se edita un vídeo con los mejores momentos de Vox en las Cortes Valencianas, con intervenciones de todos los diputados excepto yo”, continúa la diputada relatando.

“Han sido dos años muy difíciles. No tiene mucho sentido dar la cara por un partido, representar a un partido del que no recibo ningún apoyo, más bien todo lo contrario. He intentado hacer mi trabajo lo mejor posible, mejorando y aprendiendo cada día para poder representar a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Desde este momento, con mi paso al grupo de los no adscritos seguiré trabajando con total libertad por los intereses de los valencianos y por la unidad de España, tal y como recogían los principios fundacionales del que hasta ahora ha sido mi partido, al que ayudé a crecer en Castellón”, concluye Serna.

Reacción del Grupo Parlamentario VOX

Respecto a la decisión de la diputada de VOX por Castellón, Rebeca Serna, de presentar su dimisión, el Grupo Parlamentario VOX no tiene nada que decir.

El grupo no tenía conocimiento de esta decisión por lo que es ella quien debe dar explicaciones.

Hasta la fecha no nos consta que haya habido problemas con esta diputada, por lo menos en el funcionamiento del grupo parlamentario.

Se trata de una decisión personal que respetamos.