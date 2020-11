A pesar de la cantidad de cretinos que puebla el mundo de la política, las tertulias y las redes sociales, todavía hay gente que conserva la fe en la democracia y en que todo lo que aprueba la mayoría es bueno per se, porque el voto lo convierte en legítimo. No seré yo de esas que conserve la fe en tal utopía, pues mi experiencia vital me ha convertido en escéptica en cuanto a esa forma de gobierno tan aclamada por las grandes mayorías, que todavía no han caído en la cuenta de que lo que tenemos en España se aleja bastante de ser un Estado de Derecho en el que se garantice y ejecute el cumplimiento de la Ley. Si no se lleva a cabo ¿de qué nos sirve el concepto de democracia?

Si hay que pactar con BILDU o ETA, tanto monta monta tanto, para sacar adelante los presupuestos, se pacta. Sánchez ahueca el ala cada vez que la prensa le pregunta por el tema, manifestando grotescamente que no tiene alternativa, a lo que Torrente Abalos apuntala: “Es un triunfo para la democracia”. Y los sufridos españoles permanecen callados una vez más, sin inmutarse ante todos los desmanes que cada día e “in crescendo” va cometiendo el Gobierno Social Comunista, creyendo a pies puntillas, ese mantra que les repiten diariamente a la oreja de que el pacto PSOETA también forma parte de la lucha contra la ultra derecha fascista que puño en alto y en presencia de un humillado Felipe VI combate Iglesias junto a narco regímenes sudamericanos y Zapatero haciendo luz. Porque todo el mundo sabe que sacar adelante unos presupuestos abarrotados de partidas ruinosas, sueldos de asesores , cargos de adorno, exceso de ministros, diputados, senadores y en resumen, unos presupuestos destinados a mantener en el poder a quienes los generan, justifica incorporar al Estado Español a una banda criminal que ha matado a cientos de españoles, entre ellos niños.

Y hablado de niños, la Ministra de Igualdad amenaza con sacar una reforma de Ley del aborto que acabará con la necesidad del consentimiento paterno para las adolescentes que quieran abortar. A los que defendemos que el aborto es el crimen más injusto que se puede cometer por tratarse de que una madre mata a su propio hijo sin que este se pueda defender, la progresía y las mal llamadas feministas que lo entienden como un derecho fundamental, nos llama fanáticos religiosos y fachas, a lo que yo añadiría el calificativo de punks y naturalistas científicos. Punks, porque hoy en día estar en contra de estas leyes bárbaras es una forma de pensar que queda en las minorías, y naturalistas científicos porque dejando a un lado la religión y basándonos únicamente en la ciencia y en la ética, constatamos que en el vientre de una mujer embarazada existe una vida cuyo destino es independiente del de su portadora, que de ningún modo tiene supremacía para decidir sobre la vida de otro ser humano. Dicho esto, animo a todos los lectores de esta humilde columna a unirse a la defesa de la vida y luchar contra el aborto, la eutanasia y todas las mentiras y lavativas de cerebro de la necro política progre y feminazi que trata de imponernos la Marquesa de Galapagar del patetique fair niente. Porque todas las vidas importan. Confiemos en que Donald Trump, defensor acérrimo del derecho a la vida, revalide su presidencia y gane la cordura frente a la vergüenza.