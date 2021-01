05/01/2021

– Se declara el confinamiento perimetral hasta el 21 de enero de 29 municipios con una incidencia crítica de COVID-19, a los que se aplicarán medidas más restrictivas

– Se prohíbe fumar en las terrazas de los locales de hostelería y se establece que las mesas en el interior o terraza serán de un máximo de 4 personas

– Se reduce el aforo de los locales comerciales al 30 %, con excepción de los dedicados al comercio esencial de alimentación, farmacias, ortopedias, ópticas, servicios de peluquería y centros de veterinaria, que se mantendrán al 50 %

– Estas medidas se implantarán este jueves, día 7 de enero, y estarán en vigor, al menos, hasta el 31 de enero

– El president avanza que ha convocado para este mismo jueves, coincidiendo con la aplicación de las nuevas medidas, a la patronal y a los sindicatos para acordar un plan de ayudas a los sectores más afectados por la pandemia





València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado la prórroga del confinamiento perimetral de la Comunitat Valenciana hasta el 31 de enero, el adelanto a las 22.00 horas de la restricción de la movilidad nocturna y el cierre de la hostelería de toda la Comunitat Valenciana a partir de las 17.00 horas, medidas que entrarán en vigor el próximo jueves, 7 de enero, y se mantendrán también, al menos, hasta el 31 de enero.



Así lo ha avanzado en rueda de prensa el jefe del Consell, acompañado de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19, en la que se han acordado nuevas medidas restrictivas generales para proteger la salud de la ciudadanía y se ha declarado además el confinamiento perimetral durante 14 días de 29 municipios con una incidencia crítica.



Estas medidas se han adoptado “para hacer frente a la emergencia sanitaria, para proteger mejor la salud de la población y para garantizar servicios esenciales”, ha señalado Ximo Puig, quien ha avanzado, por otro lado, que ha convocado para este mismo jueves, coincidiendo con la aplicación de las nuevas medidas, a la patronal y a los sindicatos para acordar un plan de ayudas a los sectores más afectados por la COVID-19. “Se trata de salvar vidas, trabajos, familias”, ha enfatizado.



Prohibición de fumar en las terrazas de los locales de hostelería



Con carácter general en todo el territorio, tal y como ha anunciado el president, se establece la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes. Además, las mesas en el interior o terraza serán de un máximo de 4 personas.



En lo que refiere a locales comerciales y de prestación de servicios, se reducirá a partir del jueves el aforo del 50% al 30 %, incluyendo la capacidad de los aparcamientos o espacios destinados al estacionamiento de vehículos de sus clientes. Se exceptúa la actividad comercial de establecimientos y locales comerciales dedicados al comercio esencial de alimentación, farmacias, ortopedias, ópticas, servicios de peluquería y centros de veterinaria, que se mantendrán al 50 % del aforo permitido por licencia o autorización de la actividad.



Además, se mantiene en seis el número máximo de personas en encuentros sociales o familiares.



Paralelamente, se ha adoptado también la decisión de declarar el cierre perimetral, desde el 7 hasta el 21 de enero, de 29 municipios que registran una incidencia crítica: Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja y Jérica, en la provincia de Castellón; Alcoy, Castalla y Polop, en la provincia de Alicante; y Llíria, Massanassa, Ayora, Utiel, Sedaví, Alfafar, Benetússer, Sollana, Llocnou de la Corona, Guadassuar, Oliva, Daimús, Canals, Benigànim, Xàtiva, Moixent, Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, Quatretonda y Bonrepòs i Mirambell.



En estos municipios con confinamiento perimetral, se establece el cierre cautelar de los siguientes establecimientos y espacios: centros sociales, casinos, clubes y establecimientos de análoga naturaleza; bares, restaurantes y otros establecimientos de ocio del municipio, salvo que en los mismos se preste servicio de comidas para llevar o a domicilio; gimnasios y centros deportivos de todo tipo, y parques y jardines.



Además, se modifican en estos 29 municipios los aforos en los velatorios, entierros y ceremonias fúnebres, de modo que podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un aforo del 30 % y un límite máximo de 15 personas en espacios al aire libre o de 10 personas en espacios cerrados. En el caso de otras celebraciones como bodas o bautizos, se limita el aforo a 1/3, con un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o de 10 personas en espacios cerrados, entre familiares y personas allegadas.



Respuesta “contundente, ponderada e inmediata”



El president ha subrayado que la evolución la de pandemia ha conducido a una situación que ha calificado de “grave”, con un crecimiento “exponencial” de la transmisión del virus en todo el continente europeo, también en la Comunitat Valenciana, que “exige una respuesta contundente, ponderada e inmediata” del Consell.



“El camino de la Generalitat ha sido guiado por una evaluación continúa de la pandemia y un análisis riguroso de los datos, sin reacciones impulsivas, sin excesos nocivos para el bienestar colectivo y sin dejar de hacer aquello que había que hacer, fuera popular o impopular”, ha precisado.



En ese sentido, ha recordado que la Comunitat Valenciana fue la primera al cerrar los bares y al restringir la movilidad nocturna, y ha sido, “con gran dolor”, también la única en prohibir los viajes familiares en Navidad entre comunidades autónomas. “Siempre hemos dicho que no dudaríamos al adoptar las medidas necesarias para controlar la pandemia”, ha remarcado.



El president ha recordado que la Comunitat Valenciana ha tenido unos de los registros más bajos de España desde el inicio de la pandemia. En concreto, es la cuarta comunidad con una menor incidencia acumulada y ha mantenido un 27% menos de hospitalizaciones y la mitad de mortalidad que la media española.



No obstante, ha señalado que, en dos semanas, se ha registrado una tendencia “preocupante”, ya que la incidencia del virus ha crecido un 16%, las hospitalizaciones han subido un 52% y se han registrado 196 muertos en una semana.



Intensificación del proceso de vacunación



El president ha aludido a la necesidad de actuar en cuatro frentes: vacunación, respuesta sanitaria, nuevas restricciones y derecho a la educación.



Respecto al primero, ha avanzado que se va a intensificar el proceso de vacunación, de forma que entre el lunes y el martes de la semana que viene ya se habrá administrado la primera dosis de la vacuna a todas las personas residentes y al personal de las residencias de mayores, excepto de aquellas que tengan brotes activos. Además, la próxima semana empezará la vacunación del personal sanitario de Atención Primaria y de primera línea y, a continuación, de los centros de día. Por otro lado, cuando se autorice la vacuna de Moderna y se inicie su distribución, empezará paralelamente a vacunarse al personal sanitario de hospitales.



En lo que se refiere a infraestructuras, todos los departamentos disponen, en este momento, de camas en planta y de UCI, y existen en marcha planes de contingencia por si hicieran falta más recursos hospitalarios. En concreto, según las previsiones adelantadas por el president, se puede llegar a 19.000 camas para personas enfermas agudas y a 1.200 camas para personas enfermas críticas.



En materia de personal, se ha reforzado el sistema con más de 10.000 contratos de profesionales de la Sanidad y existen 2.137 efectivos de rastreo (300 de ellos de la UME).



La Educación, una prioridad



Además, ha señalado que la prioridad continúa siendo mantener al alumnado en las aulas en iguales condiciones que antes de la Navidad, ya que se ha demostrado que “las aulas son un espacio seguro”, el “más seguro”. “Está en juego la igualdad de la sociedad, el propio futuro de la Comunitat Valenciana”, ha añadido.



“Con las acciones en estos cuatro frentes, perseguimos inmunizar antes en la población, reforzar la respuesta sanitaria, reducir la interacción social para frenar los contagios y garantizar la igualdad de oportunidades”, ha indicado Puig, que ha pedido a la ciudadanía “autoxigencia máxima” y responsabilidad individual “sin tregua ni relajaciones” para reducir los contactos y lograr frenar la transmisión del virus.



Por otro lado, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha concretado, respecto a las restricciones establecidas con carácter general para todo el territorio de la Comunitat Valenciana, que no se permitirán los eventos o actividades con concentración de personas. Se consideran como tales los espectáculos públicos, actividades recreativas y socioculturales, exhibición de animales y celebraciones populares. La restricción no afecta, no obstante, a actividades como cines, museos o teatros.



En relación con la actividad de los establecimientos de restauración y hostelería, los establecimientos de hostelería podrán dar servicio de restauración en horario de cena exclusivamente a las personas alojadas, y la restauración en áreas de servicio de vías de comunicación para profesionales de transporte no queda sujeta a ninguna franja horaria.



Asimismo, se suspenden las competiciones deportivas de Infantil y Primaria.



En la reunión de la comisión interdepartamental han participado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau; la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo; el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà; la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, y los consellers de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, y de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.