El consumo energético es cada vez mayor y la dinámica de crecimiento ya no se aprecia tan sólo en la industria, sino también en el hogar, obligando a los particulares a tomar conciencia de este concepto. Por eso queremos hablar en este artículo sobre los beneficios de las placas solares, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Ya que su habitual clima cálido permite aprovechar los rayos de sol a través de estas placas solares.



Los electrodomésticos se han convertido en elementos imprescindibles que también reclaman su cuota energética. Mientras, gas o el gasoil incrementan incesantemente su precio, encareciendo sin pausa el gasto de la calefacción. Ante este panorama se hace necesario planificar criterios de ahorro y soluciones que

permitan reducir el importe del consumo mensual y que además contribuyan al desarrollo sostenible.

La reducción de consumo debe venir acompañada de un sistema de producción propio de energía, siendo éste el único fin de neutralizar la crisis del petróleo. Para ello, la solución que más se está empleando es la instalación de sistemas de captación de energía solar, divididos a su vez en tres tipos de placas (térmicas, fotovoltaicas y mixtas).

Si contratas tus placas solares en Valencia con la empresa Smart Spain, podrás conseguir ahorrar a la hora de invertir en paneles solares. Esto se debe, a que es de las pocas empresas que te regalan una placa solar con tu instalación. Pero no eso no es todo, ya que si contratas 10 paneles solares te regalan dos placas solares. El precio de las placas solares no varía según la tipología escogida, ya que en ambas opciones el precio es el mismo para cada panel.



Las placas solares se han extendido y estandarizado tanto que los precios, rendimiento y materiales anticorrosión han contribuido a convertirlas en una alternativa real en un producto asequible. Fruto de esta normalización, Smart Spain ofrece una línea exclusivamente orientada a los sistemas autónomos y de apoyo domésticos, con instalaciones tipo.

La tendencia creciente en la demanda de energía a nivel mundial hace prever que en el transcurso de los próximos 40 años las reservas de energía fósil, como el

petróleo o el gas natural, llegarán a sus límites. Conscientes de esta evidencia y de la imperiosa necesidad de apostar por las energías renovables, Valencia presentó bonificaciones fiscales a las instalaciones fotovoltaicas que pueden beneficiar al 90% de viviendas de la ciudad.

Concretamente, las viviendas de edificios residenciales que instalan placas para obtener electricidad a partir de radiaciones solares tendrán derecho a una bonificación del 50% en el Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) durante un máximo de diez años hasta llegar al 20% del coste de esta instalación, y en función del valor catastral.

Estas también podrán acogerse a bonificaciones del 95% sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) que se abona por la ejecución de sistemas para el aprovechamiento de la energía solar.



El hecho de contribuir a la prevención del cambio climático y de evitar la dependencia de las energías fósiles son algunos de los argumentos a favor de la energía

solar térmica. Es por ello que incluso el Código Técnico de la Edificación pretende hacer obligatorias las placas solares en inmuebles de nueva construcción y en rehabilitaciones integrales. Y es que las energías renovables, y sobre todo la solar, son fundamentales para contribuir al equilibrio medioambiental del planeta.

¿Por qué instalar placas solares?

Aparte de que una instalación solar aumenta el valor de la propiedad, obteniendo con ella muchos beneficios, tanto en ahorro como en rentabilidad. La energía solar es una tecnología de futuro, obtenida directamente de la radiación solar, un recurso inagotable, que contribuye a cuidar nuestro entorno.

Cada vez se ven más paneles solares en diferentes casas, oficinas, empresas… y eso solo tiene una explicación, y es los increíbles beneficios que reporta tener este tipo de equipo a tu disposición.

Energía verde 100% Para empezar, la energía solar es inagotable y limpia, de forma que podremos disponer de ella siempre y garantizando un mejor futuro para el planeta.

Autoabastecimiento energético y ahorro Por supuesto reduce los costes de la electricidad haciendo que ahorres, e incluso si produces más de la que consumes obtener beneficio, es decir, gracias a estas instalaciones solares fotovoltaicas eres dueño de tu energía.

Instalación y mantenimiento rápido y efectivo, además de la existencia de sistemas compartidos con los que, aunque el edificio, casa o lugar donde vivas no puedas instalar tus placas solares, puedes formar parte de estos parques o jardines de energía comunitarios donde harán la función de batería solar para tu hogar.

Avance de la tecnología No te olvides de que los grandes avances en tecnología harán que cada vez más te puedas permitir una mayor producción de energía solar y por lo tanto un mayor ahorro.