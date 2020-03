Quedarse en casa, lo más efectivo

“Cuando ese número está por encima de uno, ese caso transmite a uno, a dos, a tres… la epidemia crece y ese número cambia en cuanto cambiamos el patrón de contacto social“, ha estimado Simón. Por eso, el objetivo es conseguir que el promedio de casos de transmisión esté por debajo de uno. “Si lo conseguimos, empezaremos a descender automáticamente la transmisión de la enfermedad”, ha aclarado.

Los últimos datos arrojados por la evolución de la epidemia de coronavirus en España invitan ligeramente al optimismo, aunque queda mucho camino por delante y lo más complicado está aún por llegar. “Parece que se va suavizando progresivamente el número de casos que se notifican cada día, pero no tenemos certeza de que nos estemos acercando al pico”, ha asegurado este lunes Simón, tras la reunión diaria del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también ha mostrado su “esperanza” en que el pico de casos de coronavirus en España llegue “en unos días”, aunque ha puntualizado que, en cualquier caso, “llegar al pico en los próximos días no significa resolver el problema”.

“España no es China”

Tal y como ha recalcado una vez más esta mañana Fernando Simón, no parece que de momento las autoridades sanitarias españolas se planteen endurecer aún más las medidas de distanciamiento y aislamiento que están en vigor. “Nuestro país no es China, están afectadas todas las comunidades autónomas y no podemos aislarnos del resto del mundo”, ha asegurado al respecto.

“En china se aisló una sola provincia que no representa el 4% de la producción del país, tenemos que plantear las cosas de otra manera. Tenemos que conseguir que las medidas actuales, que son muy estrictas, se cumplan”, ha insistido, para añadir: “nuestra mejor medida para doblar la curva no es añadir una nueva medida, sino garantizar que las que hay se están implementando bien, y sabemos que se están implementando de una forma muy eficaz”.