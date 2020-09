Ejerique dice que el medio es “público pero no una marca blanca” y advierte sobre el presupuesto: “No se puede hacer más con menos”

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) –

À Punt pondrá en marcha en las próximas semanas su redacción especializada por secciones temáticas y soportes –televisión, radio y web–, una medida con la pretende “aprovechar mejor el talento de sus profesionales” y ofrecer al público un servicio “más competitivo”.

Además, trabaja en un “ambicioso plan” para instaurar el modelo ‘digital first’ –lo digital primero– y estudia la incorporación a la parrilla de un informativo comarcal para “reflejar una realidad” que suele quedar fuera del formato tradicional.

Así lo ha avanzado la directora de Informativos de À Punt, Raquel Ejerique, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha comentado algunos de los cambios que va a experimentar este departamento para que el servicio público “llegue a más hogares y sea más querido”.

Ejerique ha recordado que en la actualidad, el informativo de mediodía se mueve en una audiencia de entre el 6 y el 7 por ciento –“una cifra muy buena en tiempos de TDT”, ha remarcado–, aunque ha subrayado que su intención “no es ser esclava de la dictadura del audímetro, que es algo que fluctúa por cuestiones de detalle”.

“Al margen del resultado de audiencias, que es por lo que se nos mide en televisión, queremos llegar a tener una implicación y un acercamiento a la sociedad. Para ello, uno de los grandes caballos de batalla es tener unos informativos desinstitucionalizados, donde le demos a la gente un contexto sobre la realidades de la Comunitat Valenciana y en valenciano. Eso es lo que nos va a convertir en competitivos y que los informativos se sientan como propios”.

En este sentido, ha reconocido que está escuchando “muchas cosas” sobre À Punt, desde “‘Telecompromís’ a ‘TelePuig’ e, incluso, ‘TelePP’ por una entrevista que se le hizo a la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig”. “Que todo el mundo crea que vamos contra ellos es buena noticia porque quiere decir que no vamos claramente con nadie”, ha aseverado.

“ESTO NO PUEDE SER UN ESPACIO ELECTORAL”

Además, ha reflexionado sobre el hecho de que “los medios públicos tienen una atadura autoimpuesta de medir los tiempos”, pero recalca que ha comunicado a la redacción que “esto no puede ser un espacio electoral constante, sino que es un medio de comunicación al servicio de la sociedad, no de los partidos políticos, que son una parte pero no toda la sociedad”. “No vamos a convertir los informativos de À Punt en una especie de Excel donde todos los tiempos estén medidos”, ha insistido.

Y añade: “Canal 9 se cerró con la antipatía de gran parte de la sociedad y con la frustración de otra gran parte, que lo vio como un fracaso. À Punt nace de cero, pero no podemos ser una marca blanca sin contenido ni personalidad; somos públicos pero no somos neutrales ni equidistantes en ciertos temas, como la violencia machista o la privatización de servicios esenciales. Tenemos que encontrar un relato propio siendo medio público pero llevando por bandera los derechos humanos y sociales”.

Con ese objetivo, Ejerique apuesta por especializar a los periodistas de informativos. “Cuando llegué –señala– la redacción funcionaba sin secciones y eso desaprovecha mucho el talento. Con secciones, se da un trabajo de mayor calidad desde el punto de vista de que el periodista tiene capacidad de hacer fuentes y un mayor contexto. Había una oportunidad de organización que mejora bastante la calidad de trabajo y estamos ya en ese proceso de especialización”.

De hecho, se va a elegir ya al coordinador o coordinadora de Sociedad, con el que ya quedarán configuradas las áreas, que incluirán también Política, Internacional, Cultura y Economía. El trabajo con la nueva estructura empieza en unas semanas, comenta Ejerique, que alaba “la profesionalidad y las ganas de avanzar y de ser importantes” de la plantilla.

Raquel Ejerique adelanta que “otro cambio de organización muy importante” se va a basar en la web. “Tenemos muchos periodistas cubriendo el territorio pero siempre se pensaba primero en el informativo de la televisión”.

Sin embargo, la directora piensa que “no se puede fiar todo el éxito a que haya personas a las dos menos cinco esperando delante de una televisión”. “Ese modelo, al igual que el de la prensa de papel, está en decadencia. Lo que estamos haciendo en À Punt, y es nuestro plan más ambicioso, es un viraje hacia el modelo ‘digital first’ (primero lo digital), porque ahí es donde está el público”, declara.

En cuanto a la visibilidad en internet, Ejerique apunta que desde que se inició la pandemia de coronavirus, la web de À Punt ha registrado un aumento del 58% de usuarios únicos, pero no tiene mucha fidelidad porque “todavía no es un referente digital”. Para intentar serlo, agrega, a finales de octubre o en noviembre se estrenará una nueva web “eminentemente informativa, es decir, concebida como un medio de comunicación, porque ahí es donde está nuestra oportunidad”.

Todavía en proceso de estudio está un nuevo informativo comarcal, más corto y que probablemente se emitiría por la noche. “Tengo muchas esperanzas en este proyecto para reflejar una realidad que queda fuera del informativo tradicional. Sabemos que hace falta esa información y estamos estudiando cómo encajarlo para que tenga más visibilidad”, apostilla.

58 MILLONES PARA 2021

Finalmente, se ha referido al presupuesto de À Punt, cuyo Consell Rector ha aprobado un presupuesto de 58 millones para 2021 (un 3,91% más). Ejerique ha defendido el “crecimiento” experimentado por los informativos, “que suponen por primera vez la mitad de la programación de la radio o le estreno de un programa en ‘prime time’ los viernes por la noche (A la ventura) a la altura de cualquier cadena nacional pública o privada con la que se quiera comparar”.

“Quien piense que se puede seguir haciendo esto con menos dinero se equivoca completamente. No se puede hacer mucho más con mucho menos. Creo que los políticos lo están comprendiendo. El dinero que entra se esta invirtiendo aquí y la gente es muy profesional. Si se cortara, el proyecto de la nueva dirección tendría que decaer y tendríamos que recurrir a un modelo de medios de otro tipo”, ha rematado.