Replica del SPPLB contra las declaraciones vertidas por la Alcaldesa de Benigànim Amparo Canals al PERIÓDICO LEVANTE el DÍA 16-03-2021

Desde el sindicato profesional de Policías y Bomberos no salimos de nuestro asombro al leer las declaraciones que se realizan por parte de la alcaldía de Benigànim en el periódico Levante, en las que se subraya que no tenía constancia de que se quedara sin servicio de Policía el municipio, cuando la orden de cierre ante la falta de personal fue dada por el Concejal de Seguridad con competencias delegadas a la jefatura de la Policía Local.

En sus declaraciones la alcaldía compara el municipio de Benigànim con el de Aielo de Malferit, intentando argumentar la similitud del número de agentes de Policía en ambas poblaciones, una comparación que resulta ridícula atendiendo a que Aielo de Malferit por número de población, no tiene la obligación de tener ni a un solo Policía y que pese a ello el municipio ofrece este servicio a sus conciudadanos.

La Alcaldesa señala a la Policía afirmando que es la responsable de haber consumido dos terceras partes de todo el presupuesto anual reservado para abonar servicios extraordinarios. Estaría bien que indicase de cuanto capital dispone esa partida y cuanto ha consumido la Policía Local. No obstante, queremos recordar que de ese presupuesto se han pagado los servicios extraordinarios que se debían a la plantilla desde Septiembre del 2020, es decir se debían cuatro meses que se abonaron en Enero ya en el ejercicio económico de 2021.

La primera edil señala que el comunicado que expuso este mismo sindicato, es una protesta sobre el sueldo que perciben los Policías. Ciertamente están por debajo de cualquier municipio con la obligación, como es el caso de Beniganim, de tener cuerpo de policía Local, pero nuevamente se equivoca, la invitamos a que se relea el comunicado del SPPLB, porque éste señala únicamente la necesidad de eliminar las patrullas unipersonales por la seguridad de los propios Agentes y de la población a la que se deben, e insiste en que dejar sin servicio de policía a la población, como ya ha sucedido y realizar servicios unipersonales como empieza a ser habitual incrementa la inseguridad de todos.

La Sra. Alcaldesa insiste en que cuando ella entró a gobernar la plantilla de la Policía Local contaba con 6 agentes, intentando justificar así que más de la mitad de la plantilla trabaja en precario dado que es interina, algunos durante más de diez años. La realidad es que, cuando entró a gobernar la Sra. Canals, la plantilla de la Policía Local contaba con 9 plazas de Policía Local.

Realizadas estas aclaraciones y siguiendo con el problema real que nos preocupa, que no es otro que el declarado en el anterior comunicado, informamos a la Sra. Alcaldesa y al resto del equipo de gobierno, que desde el SPPLB seguiremos denunciando las patrullas unipersonales, porque dejar a su suerte a un solo Policía es un peligro, ya que no puede garantizar ni su seguridad ni la del resto de la población. Insistimos en que en un año registramos dos agresiones a dos agentes de unipersonal. Que un único agente no puede atender en condiciones un accidente de circulación y menos con heridos, o una violencia de género, o reducir a un agresor… por lo que urge poner solución a esta situación.