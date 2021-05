Hoy volvemos en Valencia Noticias con otra reseña literaria elaborada por los alumnos del colegio San Enrique, quienes nos hablan del libro “La excursión a las cataratas del Niágara.

Este proyecto es una de las iniciativas educativas de nuestro medio de prensa, está gestionado por el docente Francesc Vicent Nogales Sancho, coordinador de la propuesta en el centro educativo. Os dejamos ya con la reseña que hoy publicamos:

Título: Excursión a las cataratas del Niágara.

Autor: Gerónimo Stilton

Editorial: Destino Infantil & Juvenil

ISBN: 9788408152538

Gerónimo va a llevar a su sobrino Benjamín al colegio. En clase Trippo (un compañero de Benjamín) le da una patada a Gerónimo, a quien s ele caen las gafas. Mientras tanto, la profesora Ratitila invita a Gerónimo a la excursión (apuntada en la pizarra) y él acepta sin saber muy bien lo que ponía, ya que no llevaba las gafas. Así, pensando que se trataba de una excursión al Eco del roedor, la imprenta donde se imprime su periódico, acepta.

Viajan a las Cataratas del Niágara, durante la visita Trippo se cae al agua, y es Gerónimo quien salta para rescatarlo. Posteriormente, caminando por el bosque, encontrarán al “amado” de Ratitila, quienes deciden que van a casarse. Tras varios inconvenientes, como no tener el traje de boda, Tea Stilton, la hermana de Gerónimo, aparece con un helicóptero para hacer entrega de los trajes de ceremonia. Finalmente Ratitila y su prometido logran casarse.

Aquí os dejo un fragmento para que podáis leerlo.

El libro es muy divertido, me ha gustado el momento en el que acepta la invitación para ir a la excursión sin saber lo que ponía en la pizarra. Luego la parte que habla sobre la boda pues es un poco menos interesante. No es el mejor de los libros que he leído, pero es entretenido y aceptable.

Soy David N. y como alumno me gusta bastante leer, lo hago siempre que puedo o tengo un momento, y este año me he leído muchísimos libros. Creo que si hacemos las cosas bien, y leemos, podemos llegar a aprender muchísimo.