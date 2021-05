Hoy los alumnos del colegio San Enrique nos presentan una nueva reseña literaria dentro del proyecto “Reseña tu lectura” con el que nos hablan de libros que ellos han leído. En esta ocasión nos presentan el libro “Carmela y su duende”, una interesante propuesta de Gustavo Martín Vidal.

Recordemos que este proyecto está coordinado por Francesc Vicent Nogales Sancho y nos ofrece recursos educativos para el fomento de la lectura.

Título: Carmela y su duende

Autor: Gudtavo Martín Garzo

Eitorial: Oxford

ISBN: 9788467355475

Carmela estaba en su jardín diciéndole cosas bonitas a su muñeca, pero había un pequeño duende escuchando lo que le decía. Él se quedó dormido en la cesta de la merienda, unos días después Carmela lo encontró. Ella no podía dejar de mirarlo y al duende le pasaba lo mismo. Se hicieron amigos.

El tiempo pasó, y Carmela creció, olvidándose del duende, y entonces le dio por leer, nunca se cansaba de leer y quiso trabajar en una librería. Aconsejaba a los niños libros y lecturas, y acudía a la librería, en secreto, por las noches.

Con el paso del tiempo Carmela se casa, y tiene una hija, a la que le encantaba leerle cuentos. Posteriormente Carmela enferma, y pese a que intentan salvarla con muchos tratamientos no logran hacer nada y finalmente nos deja.

Tras su muerte empiezan a suceder cosas raras en la librería, los libros aparecen perfectamente colocados por las mañanas, e incluso algunos de ellos desprenden luz al abrirlos. Una tarde la librera se queda escondida tras unas cajas, y descubre con sorpresa que es Carmela quien anda por la librería, ordenando los libros y leyéndolos. Los libros eran como lámparas que llevaba en sus manos para no tener miedo. Carmela, que había fallecido, era ahora un elfo de los libros.

Este libro me ha parecido muy entrañable, nos anima a leer, nos descubre lo bonito que es la lectura, y además nos habla de algo como la muerte pero de una forma muy especial en el que comprendes que la vida es un camino que debemos recorrer dejando cosas bonitas y ayudando a los demás. Me gusta mucho cómo le lee cuentos a su hija.

Las ilustraciones del libro son muy bonitas, y no es un libro muy gordo, se lee fácil pero es muy bonito e interesante.

Me llamo Sofía R y me encanta leer, en algunos momentos me he sentido identificada con Carmela, ya que me encantan los libros.