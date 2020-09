Hoy vuelve nuestra sección “Reseña tu lectura”, que empieza así su tercera edición. Este nuevo curso escolar seguiremos apostando por los libros y por la literatura infantil. Ya sabéis que Reseña tu lectura se ha convertido en todo un éxito, el colegio San Enrique, de Quart de Poblet, y su profesor Francesc Vicent Nogales Sancho, han recibido el premio Grandes Iniciativas de Atresmedia por esta iniciativa.

Hoy nos presentan el libro “Cuatro o tres manzanas verdes”

Título: Cuatro o tres o tres manzanas verdes

Autor: Carmen Vázquez-Vigo

Editorial: ANAYA

ISBN: 9788420727899

Erase una vez un grupo de amigos que se llamaban Silvia, Gabriel, Begoña y Miquel. Un día Silvia vio unos gatos bebes .Cuando los vio fue a avisar a la pandilla de inmediato . Por desgracia cuando fueron ya no estaban los gatos bebes .Otro día Silvia vio caer un pegaso del cielo, Silvia le dijo al pegaso que le iba a cuidar y le preguntó que quería comer. El pegaso le dijo a Silvia que quería comer 4 o 3 manzanas verdes. Al día siguiente Silvia y sus amigos vieron que el pegaso no estaba pero descubrieron que se lo había quedado Nicolás el portero. Silvia y sus amigos vieron que Nicolás lo encerró en una jaula pero cuando lo llevaron Nicolás se dio cuenta, pero por suerte no se veía nada porque había niebla y después consiguieron salir de la niebla y salvar a Pegaso.

Este libro me ha gustado porque salía un pegaso y a mi me encantan los caballos y los pegasos. También me ha gustado cuando Silvia encontró el gato del revés. Entre todos los personajes mi preferida era Silvia, que era la protagonista porque fue quien más amistad entabla con el pegaso.

Mi nombre es David, tengo 9 años voy al colegio San Enrique y me encantan los deportes, mis libros preferidos son los Futbolísimos, pero este libro me ha gustado mucho, no es un libro actual sino que llevaba mucho tiempo en casa, ya que mi madre lo leyó de pequeña y eso me ha animado a leerlo y la verdad es que me ha encantado mucho más de lo que yo esperaba.