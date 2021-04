Hoy escribimos la reseña número 26 del curso 2020/2021. A lo largo de estos tres años que se lleva realizando esta propuesta educativa los alumnos del colegio San Enrique han escrito más de 87 reseñas literarias y esto supone una excelente noticia para estos pequeños escritores. El proyecto “Reseña tu lectura” ha llegado a más de un millón de personas apareciendo en medios de comunicación nacionales y ha permitido que miles de personas conozcan libros muy interesantes. Hoy nuestros pequeños lectores, capitaneados por su profesor Francesc Vicent Nogales Sancho, nos traen una reseña de un clásico: “El principito”, y es que a veces es necesario recuperar esos libros que marcaron nuestra infancia y nos hicieron creer que la imaginación no tiene límites.

Título: El principito

Autor: Antoine de Saint-Exupery

Editorial: Alianza Editorial

ISBN: 9788420636283

El libro trata de un joven que se estrella en el desierto y se encuentra con un niño que le dice que dibuje un cordero. A partir de ahí el principito le cuenta toda su vida. Le cuenta que vivía en un asteroide, donde nace una flor que es caprichosa. Abandona el asteroide para llegar a la Tierra, donde conoce personajes que siempre están ocupados y animales como el zorro, quien le enseña lo importante que es la amistad. Añorando su flor el Principito regresa a su planeta.

El Principito es generoso, amable y cuando hace una pregunta no se le olvida hasta que le respondes.

Me ha gustado mucho este libro, es muy creativo. Yo le daría un 10 porque es muy divertido y no se hace pesado, ya que se lee rápido. Hay frases que son muy importantes, y aunque yo no las entendía mucho al principio cuando reflexionas creo que nos enseñan muchas cosas.

Mi nombre es Pedro. Me encanta leer y he escrito muchísimas reseñas. Me gusta leer libros de crea tu propia aventura, de esos que te dicen ves a la página tal o cual si eliges este camino. Esos son los que más me gustan. También me gustan los libros de “Las cosas de Lota”