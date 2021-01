Esta semana los alumnos del colegio San Enrique nos traen una interesante y misteriosa reseña literaria del libro “El secreto de la momia” de Mary Pope Osborne. Esta reseña forma parte del proyecto “Reseña tu lectura” que desarrolla este colegio de Quart de Poblet y que coordina el maestro Francesc Vicent Nogales Sancho, quien mañana miércoles impartirá una conferencia gratuita por internet sobre esta iniciativa, os podéis apuntar AQUÍ.

Ahora sí, os dejamos con el escrito que han realizado los alumnos.

TÍTULO: El secreto de la momia

AUTOR: Mary Pope Osborne

EDITORIAL: El Barco de Vapor

ISBN: 9788467585421

Los protagonistas, que son hermanos, van a la casa mágica del árbol, se trata de una casa que tienen en la que leen libros que les hacen viajar en el tiempo en el espacio. Jack y Annie se transportan al Antiguo Egipto, allí siguen un gato que les lleva hasta la pirámide donde se encuentra un temible ladrón de tumbas junto a la reina Hupeti y su cadáver. Caminando por los pasadizos Jack se despista y pierde a su hermana.

Aquí os dejamos un pequeño fragmento para leerlo, cortesía de SM.

Es un libro de aventuras muy divertido, me encanta cuando encuentran el cadáver de la reina Hupeti, y también cuando Jack le entrega el cetro dorado a la reina y se cae.

Los personajes principales son Jack y Annie, que son niños como nosotros. También está la reina, el gato que al final les ayuda a encontrar la salida y el ladrón de tumbas.

En algunos momentos puede parecer que te va a asustar pero luego no es para tanto y no llegas a pasar miedo, pero me gusta que a medida que lees es como si estuvieras dentro de la pirámide.

Me llamo Jorge G. y me encantan los libros de aventuras, esta colección me parece muy buena porque siempre me apetecía coger el libro para seguir leyéndolo.