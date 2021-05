Hoy, en nuestra sección de reseña literaria, os traemos una nueva reseña elaborada por los alumnos del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet. En esta ocasión nos presentan un libro escrito por Roberto Santiago y Eva Redondo.

Reseña tu lectura es una iniciativa educativa de fomento de la lectura, está coordinada por Francesc Vicent Nogales Sancho, y con ella nuetro periódico trata de motivar a la lectura a todos los niños y jóvenes.

Título: Hansel y Gretel: el retorno de la bruja.

Autores: Roberto Santiago, Eva Redondo.

Editorial: Edebé

ISBN: 9788468324586

Hansel es el hermano mayor, y Gretel es la pequeña. Hansel estuvo encerrado en una jaula con una bruja y Gretel la venció. Con el paso del tiempo se descubre que la bruja está viva y Jara salva a Gretel y surge el amor entre Jara y Esteban (el padre).

Cuando Hansel y Gretel escaparon de la bruja, no se podían imaginar que se la volverían a encontrar en el bosque. Y en esta ocasión, Gretel quiere demostrar que ella había sido la valiente en la anterior ocasión, y tendrá que volver a rescatar a su hermano. Pero además conocerán a una ambigua guardabosques, Jara, con unas intenciones que no quedan claras hasta el final.

El libro es un divertido, me ha encantado y algunas de las cosas que me han llamado la atención es que Jara no fuera la bruja, durante parte del libro nos hacen creer que no es buena. También la transformación de la bruja en un pájaro amarillo me ha llamado la atención, es algo que no me esperaba.

En general es libro es fascinante, las ilustraciones son muy bonitas, y eso siempre es positivo. Pese a ser una historia que conocemos el hilo argumental hace algunos giros que no te esperas, y esas pequeñas sorpresas siempre son super guays. También es interesante la historia de amor, aunque en general es un libro de aventuras y misterio.

Mi nombre es Carla S. Me encantan los libros de aventuras y misterio. Este es uno de mis libros favoritos, aunque tengo otros muchos más que me encantan, como Escuela de animales mágicos. Quiero aprovechar para darle las gracias a mi familia por animarme a leer y a los compañeros tan fantásticos que tengo en mi cole.