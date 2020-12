Hoy los alumnos del colegio San Enrique nos traen una nueva reseña literaria dentro de la sección de “Reseña tu lectura”. Nos hablan del libro “La puerta mágica” de Martina d’Antiochia. El viernes pasado estos alumnos recogieron el premio Aprendizaje-Servicio al fomento de la lectura por este proyecto que alcanza ya su tercer año y no para de conseguir éxitos. Su profesor, Francesc Vicent Nogales Sancho, ha sido recientemente nombrado finalista a Mejor docente de España 2020 en primaria, dentro de los Premios Educa Abanca.

Título: La puerta mágica

Autora: Martina Valeria D’Antiochia

Editorial: Montena

ISBN: 9788490439500

Martina es la protagonista de este libro, que es el tercero de su colección. Ella es una niña alta, de pelo moreno, lista y guapa. En este libro graba un musical.ly paralo cual decide retirar su cama, en ese momento encuentra una cosa negra, ese objeto la transportará a distintos lugares y sitios cada vez, ya que lo que ha encontrado es una puerta mágica que la puede transportar.

Otros personajes de este libro son Lucía, quienes rubia y muy inteligente, Sofía es una niña decidida aunque no tan lista como Martina, y Hugo y Nico, personajes masculinos de este libro.

La aventura me ha gustado, y un personaje que me ha llamado la atención es Sofía, ya que es muy impulsiva. La aventura es muy divertida y constantemente suceden cosas, eso hace que lo leas de forma rápida y no te de tiempo a aburrirte. Los personajes son todos muy buenos, quizás con quien menos me he identificado es con Sofía. El libro es divertido, entretenido y a su vez misterioso.

Carla es la niña que nos ha enviado esta semana su reseña. Es una buena lectora y apasionada de los libros de aventuras.