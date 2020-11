Hoy, en nuestra sección de Reseña tu lectura los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, nos presentan el libro “Naruto 1”, una obra de Masashi Kishimoto que encontramos en formato cómic.

Reseña tu lectura es un proyecto muy interesante que celebra ya su tercer año en Valencia Noticias, y que ha ganado los Premios Grandes Iniciativas 2020 de Atresmedia y los Premios Aprendizaje-Servicio 2020 a la motivación lectora, ya que es una propuesta en la que los alumnos nos ofrecen libros para leer.

Título: Naruto 1

Autor: Masashi Kishimoto

ISBN: 978-8415821816

Editorial: Planeta Cómic.

Naruto es huérfano y en su interior está el zorro de nueve colas. Se lo puso el 4º Hokage. Naruto va a la escuela de ninjas e Iruka (su profesor) le enseña las principales técnicas que tiene que aprender un ninja. Tienen que hacer un examen de graduación y Naruto no lo pasa ya que es bastante torpe con las tecnicas de multiplicación de cuerpos. Mizuki(ayudante de Iruka) le ''desvela un secreto'' a Naruto para que se gradue. El 3º Maestro Hokage se alarma cuando ve a Naruto por su casa. Este le pregunta porque esta allí y Naruto le hace su técnica erótica. Cuando despierta el 3º Hokage, se alarma y llama a todos los shinobis para que busquen a Naruto que se había ido con un rollo secreto. Naruto consigue dominar la técnica de multiplicación de cuerpos y se la enseña a Iruka(que es el único que le encuentra). De repente, aparece Mizuki y destapa sus planes malvados: quiere hacerse con el rollo y matar a Naruto y a Iruka. Naruto hace la técnica de multiplicación de cuerpos y le vence. Iruka, que está bastante debilitado, le entrega la cinta ninja a Naruto. Lo había conseguido. Al día siguiente, todos los que habían pasado la prueba le pusieron en grupos. Su grupo fue el número 7 con Sasuke (su eterno rival) y Sakura (su amor eterno). Le toca hacer la prueba final para poder hacer misiones con su maestro Kakashi. La prueba consiste en quitarle uno de los dos cascabeles a Kakashi. Naruto lo intenta pero no puede. Sasuke casi se lo arrebata. Sakura solo se preocupa de Sasuke. Y Kakashi da por finalizada la prueba. ¿Crees que Naruto conseguirá ser un auténtico ninja?

El libro me ha encantado, cómo va ocurriendo toda la historia, me gusta cuando Sasuke arriesga la vida por el plan de Naruto, y me encanta que todos los personajes son de acción. Me encantan los ninjas y por eso este libro es uno de mis preferidos, además, al ser como un cómic leerlo es muy entretenido.

César A. es un pequeño gran lector, él es aventurero, con gran imaginación y capaz de convertirse en un auténtico ninja durante los juegos.