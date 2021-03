Como cada lunes los alumnos del colegio San Enrique inician la semana publicando una reseña literaria que forma parte del proyecto educativo de animación lectora “Reseña tu lectura”. Este proyecto está dirigido por el profesor Francesc Vicent Nogales Sancho y hace que los alumnos sean auténticos críticos literarios y periodistas en nuestro medio de prensa. Hoy nos traen el libro Policán, una interesante aventura gráfica en formato cómic.

Título: Policán 1

Autor: Dav Pilkey

Editorial: SM

ISBN: 9788467594454

El libro tiene cuatro capítulos, y cada uno es una historia. En el primer capítulo nace Policán, que es medio humano y medio perro. Nace teniendo la cabeza de perro y el cuerpo de humano, y se incorpora al cuerpo de policía. Lo primero que hace es salvar al mundo de una aspiradora gigante que se lo come todo.

El segundo capítulo trata de las noticias faltas que hace la alcaldesa. Ella acusa falsamente al jefe de policía de Polican y lo sustituye por un malvado robot.

En el tercer capítulo Perico le quita todas las letras a todos los libros del mundo, de esa manera quiere que toda la humanidad se haga “tonta” y Perico podría hacer lo que quisiera, como llevarse lo que le apetece de la panadería.

El cuarto capítulo trata sobre un problema con las salchichas y una revolución que organiza el salchichero.

El libro es muy gracioso, me ha dado mucha risa cuando dice que ha nacido un superhéroe. Los personajes son muy buenos pero sobre todo me gusta el estilo de los dibujos y las ilustraciones. El libro es genial, y como única pega es que se me ha quedado corto, me habría gustado leer más, aunque ya estoy con la segunda parte.

Soy Miquel, me gusta leer y el fútbol, y soy alumno del colegio San Enrique, de Quart de Poblet. Me gusta que este libro es un poco tonto y a la vez muy divertido.