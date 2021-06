El curso escolar está llegando a su fin, y los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, han estado semanalmente publicando reseñas literarias en nuestro periódico. El curso escolar acabará el próximo 23 de junio, pero esta de hoy será la penúltima reseña hasta que se vuelva a dar inicio en octubre.

Queremos agradecer a todos los alumnos sus reseñas, siempre interesantes y que nos han ayudado a fomentar la lectura. Este proyecto, Reseña tu lectura, está coordinado por el profesor Francesc Nogales, un excelente docente que colabora con nuestro medio de prensa gestionando las reseñas literarias, un excelente contenido educativo que forma parte ya de Valencia Noticias.

Título: ¿Quién dijo miedo?

Autora: Begoña Oro.

Editorial: SM

ISBN: 9788467571691

Los personajes de este libro son Aitor, Nora, Irene, Ismael, Rasi y Elisa. Todos ellos están en el cuarto y a Elisa se le rompe la persiana, y ella va a comprar las cosas necesarias para arreglarla.

Mientras todos están en el cuarto Aitor empieza a contar historias de miedo, de repente se va la luz y Nora se asusta muchísimo porque le da miedo la oscuridad. Aitor la calma dándole la mano.

Luego, mientras caminan, es Aitor quien se asusta al tocar algo suave, resulta que es Rasi. Después Irene intenta hacerse la valiente, diciendo que a ella no le da miedo nada, hasta que se asusta porque cree ver una serpiente, aunque luego descubren que en verdad era serpentina.

Si quieres leer el primer capítulo de este libro puedes hacerlo AQUÍ.

También puedes aprender algunas actividades del libro con este vídeo:

El libro me ha gustado bastante, es un libro que nos enseña a superar miedos, y al final descubres que todas las cosas que te asustan en verdad no son lo que parecen. Es un libro sencillo, que se lee muy rápido, pero es divertido. Me trae bonitos recuerdos de cuando era más pequeña.

Soy Lucía J. Me gusta mucho leer, entre mis libros preferidos están los de Isadora Moon, aunque en general me gustan todos los libros que sean de aventuras. Este en particular me ha parecido interesante, aunque las historias de miedo realmente no me han asustado.