Hoy los alumnos del colegio San Enrique nos presentan una nueva reseña literaria. ¿Cuántos niños van a actividades extraescolares? ¿Cuántos niños estudian música o van a una academia de inglés? Son actividades habituales durante la infancia y el libro que nos presentan habla de ello. Se trata de “Renata toca el piano, estudia inglés y etcétera, etcétera, etcétera”.

Título: Renata toca el piano, estudia inglés y etcétera, etcétera, etcétera

Autor: Ramón García Domínguez

Editorial: Edelvives, Ala Delta.

ISBN: 9788426348456

Maribel, madre de Renata, quiere que su hija sea alguien importante en la vida. Por eso la inscribe en cuantas actividades extraescolares considera fundamentales para su formación: solfeo, piano, inglés, ballet… Renata está tan ocupada que apenas tiene tiempo de jugar con sus amigos, y especialmente con Loles, una niña que no le cae muy bien a Maribel.

Cuando Renata empieza a hacer papiroflexia por las noches, sonámbula, sus padres la llevarán al psicólogo. Resulta que la niña hace por la noche lo que no puede por el día: jugar. Maribel tendrá entonces una reveladora conversación con el padre de Loles, y se dará cuenta de lo realmente importante que es jugar en la infancia. Decidirá recuperar el tiempo perdido y, además, darle a Renata un hermanito con el que pueda compartir sus juegos.

Como protagonistas destaco a Renata, Manolo (el padre de Renata); don Agustín, que es detective de la policía y el tío de Renata; Natalia y doña Maribel.

El libro es muy interesante, genera mucho misterio y te preocupas mucho cuando doña Maribel desaparece, ¿ha sido secuestrada? ¿asesinada?, no te lo cuento porque te desvelaría el final del libro. Personalmente es un libro muy interesante, y que nos enseña que al final los niños necesitamos tiempo para jugar y divertirnos.

Me llamo Marina, antes no me gustaba mucho leer, y desde que empezamos con Reseña tu lectura me va gustando más, y ahora no paro de leer, incluso me gusta leer con un ebook que me regalaron en mi comunión y que es también una forma interesante de descubrir libros.