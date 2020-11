Los alumnos del Colegio San Enrique nos presentan hoy la reseña del libro “Robo en el Orient Express”. Con esta reseña nos hacen descubrir lo bonito que es la lectura, en la que podemos ser cualquier tipo de personaje, incluso un marciano. Aunque es un libro que ahora mismo está descatalogado seguro que lo puedes encontrar en tu biblioteca municipal, como hemos hecho nosotros.

Este proyecto, que por tercer año apuesta por la lectura y por hacer que los niños sean auténticos protagonistas gracias a la lectura y también a la elaboración de artículos periodísticos, ha sido ganador del Premio Grandes Iniciativas, de Atresmedia, que este miércoles celebrará la entrega de Premios virtuales. Os dejamos ahora con la reseña elaborada por los alumnos.

Título: Robo en el Oriente expres

Autor Martin, Andreu.

Editorial: SM

ISBN: 9788434890718

El libro va de un grupo de chicos que salvan el mundo junto al mimic. Martin es el que les da los aparatos que necesitan. Como siempre existe un “mavado”, es un destructor que quiere destruir la Tierra. Luego se teletransportan al tren para encontrar la corona de fuego, una interesante herramienta que no te digo lo que hace, ya que debes leerlo tú.

Martin es un extraño marciano. Mar es una buena informática que tiene doce años. Otro de los personajes es Jota Jota, hermano de Mar y un poco tozudo. Clara es una mandona y tiene un hermano, que es Alex.

Me ha gustado cuando se teletransportan al tren para recuperar la corona de fuego. La historia es muy graciosa, y me ha mantenido todo el tiempo leyendo sin parar. De los personajes me quedo con Jota Jota, porque es el más gracioso de todos y me encanta reírme con los libros.

El libro es gracioso y misterioso por que habían mensajes secretos y en una página también estaba en código morse en mensaje secreto.

Mi nombre es Raúl. Me encantan los libros de aventuras, y cada día disfruto más de los libros. Ahora, en el tiempo de patio, estamos haciendo bibliopatio, que consiste en que todos los días leemos. Es genial porque nos podemos tumbar en el suelo, sentar donde queramos y disfrutar de los libros. Lo cierto es que siempre me he divertido corriendo y jugando, pero esta alternativa me está gustando mucho. Espero que a vosotros también os guste tanto leer como a mí.