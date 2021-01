Os presentamos la reseña literaria elaborada por los alumnos del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet. Cada semana los jóvenes lectores de este colegio nos ofrecen reseñas sobre libros que ellos han leído y nos promueven la lectura de una manera sencilla y divertida.

Título: Se vende papa

Autor: Care Santos

Editorial: SM

ISBN: 9788467579758

El libro cuenta que Nora un día le dice su padre que ha dejado el trabajo para ser el padre perfecto, pero a Nora no le gustan las nuevas normas que pone así que le busca un trabajo a escondidas, lo que ella no se esperaba que cuando le consiguió un trabajo…¡ella también saldría!

Si te gustó Se vende mamá este libro te va a encantar. AQUÍ te dejamos un pdf que la editorial SM nos permite hacerte llegar para que sepas un poco de qué va.

A mi me ha llamado la atención que en el primer libro la historia la cuenta Oscar (este es el segundo) y ahora lo cuenta Nora. Es muy interesante y todos los personajes me parecen muy divertidos, en el primer libro me encantó Óscar, pero ahora me ha gustado más Nora.

No me esperaba que Nora le pusiera de nombre a su loro “cincuenta y seis” y del cero al diez le do un diez.

Me llamo Ángel, me encanta leer y me encantan todas las actividades que realizamos relacionadas con la lectura, como el Bibliopatio del colegio. También me encanta este proyecto de hacer reseñas y publicarlas en el periódico. Creo que es algo precioso.